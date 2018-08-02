02.08.2018

Балабаново стал эпицентром велосипедных краж



Серия краж двухколесных «коней» буквально захлестнула Балабаново еще пару недель назад. Тогда четверо жителей Балабаново обнаружили пропажу своего личного транспорта, и точно такая же картина повторилась на прошлой неделе.

Целью злоумышленников становятся оставленные в подъезде велосипеды, причем не останавливают воров даже замки - их преступники попросту перекусывают специальным инструментом.

Как отмечают правоохранители, подобные преступления наблюдаются только на территории Балабаново.

В данный момент ведется расследование, по одной из версий, кражи могут осуществляться наркозависимым человеком, решившим таким образом заработать себе на очередную дозу.

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