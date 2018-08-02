С утра до ночи

В Балабанове впервые отметят День военного городка.

Уже много лет в Балабанове отмечают День города, который приходится на 12 июня. Однако в этом году администрация города решила с помпой отметить праздник микрорайона, чего ранее в данном муниципалитете никогда не было.

Особого внимания к себе заслужила улица Дзержинского, где уже семьдесят лет базируется военный городок Балабаново-1, и эту круглую дату оргкомитет планирует отпраздновать масштабно.

С УВАЖЕНИЕМ И ПОЛЬЗОЙ

На минувшей неделе в администрации города состоялось расширенное заседание по проведению торжественного мероприятия, запланированного на 25 августа. По задумке организаторов, оно охватит все возрастные группы и учтет все интересы балабановцев, как военных, так и гражданских.

В первой половине дня (точное время еще не установлено) пройдет официальная часть мероприятия с построением личного состава и чествованием ветеранов и семей военных. Исходя из погодных условий, этот пункт программы будет реализован либо в ДК «Ракетчик», либо на плацу напротив него.

Именно плац обещает стать местом массового празднования. Там планируют установить сцену с аппаратурой для выступления местных творческих коллективов и приглашенных артистов, а вечером провести первую в истории микрорайона уличную дискотеку. Для осуществления безопасности в этот день участок дороги, ведущей от поворота к «Дикси», будет закрыт для движения транспорта. Обочины будут отданы под торговлю сувенирами и уличной едой, а также для размещения батутов и прочих развлечений для детворы.

Большой объем мероприятий возьмет на себя школьный стадион. Здесь сразу после торжественной части начнется турнир по мини-футболу, преодоление полосы препятствий, перетягивание каната, соревнование по гиревому спорту. Для любителей пинг-понга возле ДК «Ракетчик» установят теннисные столы, а рядом присядут те, кто готов сразиться в шахматных и шашечных баталиях.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Среди организаторов отдельных мероприятий значится не только Центр физкультуры и спорта, но и Дом культуры Балабанова, и городской музей, а потому гостей праздника ожидаемо ждут культурные радости. Так, сотрудники музея организуют выездную выставку на военную тематику, а постоянные участники всех патриотических мероприятий - активисты ермолинского отделения ветеранов спецназа «Русь» обещают вновь накормить балабановцев солдатской кашей, а также организовать тематические развлечения для мальчишек - стрельбу из пневматической винтовки, метание ножей, сборку-разборку оружия.

Абсолютным пацифистом в этом ряду стоит ДК, сотрудники которого порадуют горожан не только творческой программой, но кинопоказом под открытым небом, который запланирован рядом с ДК «Ракетчик».

Ради круглой даты военного городка администрация готова раскошелиться и на салют, который станет завершением первого в истории города празднования дня микрорайона.

Анна КНЯЗЕВА

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