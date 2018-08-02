Конец коммунизма

Асеньевских дачников приучают платить за свой мусор.



Дачники для администрации любого поселения - достаточно проблемный слой населения. Посудите сами: приезжая, они создают дополнительную нагрузку на коммуникации и коммунальные службы, а вот платить за доступ к благам цивилизации совсем не торопятся.

Порой, доходит до совсем уж курьезных ситуаций. Например, в Асеньевском уже второй год ведется планомерная работа, чтобы призвать людей оплачивать вывоз мусора, который, по их мнению, видимо исчезает сам по себе.

РУБЛЕВАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ

Все мы представляем, что будет, если не платить по счетам. Заглушки на водопровод, отключение от электричества, управляющая компания перестанет убираться в вашем подъезде. В этом плане Асеньевское выглядит уникальной территорией: здесь не приходят квитанции за вывоз ТБО, но каждую неделю приезжает машина и неведомые альтруисты куда-то увозят накопившийся мусор. Чудеса, да и только! Однако такие волшебные фокусы хоть и не стоят ни копейки для жителей, дорого обходятся администрации.

- Никого это не смущает. Складывается впечатление, что люди до сих пор живут, как при коммунизме. Не платит за вывоз отходов процентов тридцать жителей и нам приходится тратить на это те деньги, которые можно было бы вложить в то же благоустройство, - рассказывает глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

С этим явлением активно борются на протяжении уже двух лет и в последнее время ситуация постепенно начинает выравниваться.

Конечно 30 % неплательщиков - цифра внушительная, но по сравнению с тем, что было раньше это можно назвать большим шагом вперед.

Как отметила Ирина Николаевна, возвращать жителей из мечты Маркса и Энгельса к суровой реальности приходится путем проведения сходов, и донесения необходимости участвовать рублем в жизни своих поселений.

Самой проблемной группой были и остаются дачники. Приезжающие раз в неделю или реже люди считают, что денег, которые они платят за аналогичные услуги в Москве более чем достаточно, и по второму кругу они тратиться не обязаны. Поэтому, перед отъездом в город, они со спокойной совестью выкидывают мусорные пакеты в деревенский контейнер.

В ОЖИДАНИИ ОПЕРАТОРА

Помочь с вывозом отходов администрации вызвался ИП Кузнецов, с которым заключаются контракты на обслуживание. Правда, продлиться это сотрудничество всего полгода, поскольку в 2019-ом в Калужской области начнет работу региональный оператор. Для разъяснения этих нюансов и проводятся собрания с жителями. Одно из последних состоялось в минувшие выходные в деревне Дылдино.

К озвученной проблеме здесь отнеслись с пониманием. Обошлись даже без громких споров и выяснений кто и почему должен платить больше или меньше. Установленный тариф - 139 рублей с человека при постоянном проживании, дачники платят ту же сумму, но по расчету на собственников участка.

Пока сложно сказать, как измениться ситуация с приходом регионального оператора. Вырастут ли цены, а вместе с ними недовольство жителей или наоборот исчезнут все поводы для споров. Пока можно с уверенностью сказать только одно - администрация Асеньевского взялась за дело всерьез, и, несмотря на все имеющиеся трудности, твердо намерена призвать жителей к порядку.

Степан ФЕДОРОВ

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