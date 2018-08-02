Поле брани

Долгожданное строительство спортивной площадки в Боровске не оправдало взаимных надежд администрации и горожан.



История с футбольным полем, расположенным за домом №5 по улице Некрасова в Боровске, могла бы стать идеальным примером взаимодействия власти и горожан.

После того, как в результате ремонта коммуникаций строители привели в негодность спортивную площадку, местные жители проявили активность и донесли до администрации просьбу вернуть ребятишкам их излюбленный досуг. Чиновники же, вняв просьбам народа, выделили на это целый миллион бюджетных средств.

Казалось бы, вот и закономерный «хэппи-энд», однако ситуация повернулась так, что предсказуемая развязка теперь грозит обернуться полномасштабным конфликтом.

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Среди местных жителей к ставшему «яблоком раздора» футбольному полю сложилось особенное отношение. Человек вообще сильно привязывается ко всему, что сделал своими руками, тем более, если за годы это «что-то» стало неотъемлемой частью местного пейзажа.

Ворота с натянутой сеткой установили здесь порядка тридцати лет назад. В то время в окрестных домах жили много неравнодушных людей, представляющих, с какой стороны держаться за молоток. Тогда-то и появились футбольное поле, стол с лавочками и большая часть конструкций для забав малышни.

Однако всему рано или поздно приходит конец, для местных футболистов его ознаменовали работы по ремонту водопровода. При желании подрядчик мог заменить трубу по другому контуру, в обход поля, но, видимо, решил не заморачиваться и перерыл футбольную площадку вдоль и поперек. Теперь местная детвора играет в мяч прямо посреди проезжей части.

Естественно, такое положение не могло устроить местных жителей, решивших добиться справедливости от городских чиновников.

Во главе активистов встала Вера АБАЛАКОВА, неоднократно обращавшаяся к властям всеми возможными способами. Что примечательно, свое время и нервы Вера Ивановна тратит безо всякого умысла, просто радея за местную малышню.

- Нам здесь не нужно огромного спортивного центра или стадиона. Просто хочется, чтобы у ребят было место, где играть. Если детям некуда будет пойти, они найдут себе занятие сами, и вместо спорта и здоровья выберут курение и алкоголь, - считает Вера Ивановна.

В администрации просьбы жильцов услышали и согласились выделить деньги на строительство спортивной площадки, однако, как выяснилось впоследствии, видение местного благоустройства у властей горожан в корне различается.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Дело в том, что власти готовы выделить миллион рублей и посадить на участок типовую площадку для уличных игр. Активисты же решительно против такого подхода, поскольку про футбольное поле придется забыть - ворота уберут, а место травы займет асфальтовое покрытие.

Возможным компромиссом могло стать инициативное бюджетирование, предложенное Боровский администрацией. Если бы горожанам удалось собрать 245 тысяч рублей, к изначальному проекту добавилось бы прорезиненное покрытие, но подобная сумма оказалась неподъемной для жителей микрорайона.

Активисты сетуют, что чиновники дали на поиски суммы всего две недели, с другой же стороны, власти отмечают, что среди жителей нет единства, и, кроме просьб построить футбольное поле, к ним обращались и с протестами, дескать, мальчишки сильно шумят и норовят попасть мячом в окно.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Угодить всем и сразу не получится, поэтому в данном вопросе администрация исходит из того, что будет лучше для города.

Как отметил мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, в перспективе новая площадка понадобится не только местным жителям, но и ученикам школы, которая появится неподалеку через несколько лет.

- Со своей стороны, мы считаем, что в будущем эта площадка будет нужна городу. Но насколько она востребована в настоящее время - вопрос, требующий изучения. Ведь у сторонников этого поля есть и оппоненты, недовольные строительством нового объекта. Что касается прорезиненного покрытия, то оно недешевое. Мы предложили жителем соседних домов собрать деньги и пойти в этом случае по пути инициативного бюджетирования, но понимания не встретили. Теперь построим то, на что у города есть деньги - типовую площадку для уличных игр. Она будет заасфальтирована и обнесена бортами, освещение пока останется прежним. Если в процессе эксплуатации мы увидим, что поле активно используют наши дети, то изыщем средства в бюджете на резиновое покрытие. Но сейчас у нас на это нет ни денег, ни понимания целесообразности, - высказал позицию администрации ее глава Михаил Климов.

В свою очередь, активисты к доводам администрации относятся скептически и готовы отстаивать свою позицию до самого конца, вплоть до обращения в федеральные СМИ и вышестоящие органы власти.

Вот и выходит, что и активность горожан и готовность чиновников идти навстречу порой выливаются не только в удачные проекты благоустройства, но и в конфликты.

Стоит ли оно того? Вопрос спорный, ведь, так или иначе, дети получат свою площадку для игр. Кроме того, боровский вариант будет типовым: подобные площадки давно строят во всем регионе и самой Калуге. И они весьма задействованы активной детворой, которая получает возможность не ограничивать свои спортивные интересы футболом. Да и потом, далеко не все дворы в муниципалитете могут похвастать подобной площадкой.

Степан ФЕДОРОВ

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