Заданным курсом

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Боровские чиновники призывают землевладельцев к порядку кнутом и пряником.

На территории Боровского района продолжают активно бороться со случаями нецелевого использования земель. Особенно актуален этот вопрос для сельских поселений, в которых налог на это недвижимое имущество является основным источником пополнения бюджета.

Поэтому выявлению нарушителей здесь уделяют особое внимание, призывая к ответственности не только штрафами, но и договоренностями.

ПРОБЛЕМНАЯ СФЕРА

На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, чем определить, используют участок под сельскохозяйственную деятельность или нет. В конце концов, даже городской житель способен отличить высаженные культуры от зарослей сорняка.

Однако, как показывает практика, одних голых наблюдений недостаточно. Нужна мощная доказательная база, накопленная в результате нескольких месяцев, а то и лет систематической работы. И это только в одном конкретном случае! Что уж говорить о районах, где под угодья приходится большая часть всей земли.

Проведением проверок занимаются представители земельного отдела районной администрации, не без помощи глав сельских поселений обеспечивая контроль над своим основным богатством.

Всего на 2018-й год было запланировано 39 проверок. До начала августа специалисты успели провести 15 плановых выездов, 27 внеплановых осмотров и 14 рейдов. Двадцать два собственника получили предупреждения, четырнадцать материалов было передано на рассмотрение в Россельхознадзор и один в Росреестр.

- Главные проблемы, с которым нам приходится сталкиваться, связаны с собственниками. Например, вручение уведомлений, поскольку найти адрес и самого человека зачастую бывает не так-то просто. При этом есть ряд нюансов в федеральном законодательстве, которые недобросовестные арендаторы периодически поворачивают в свою пользу, - отметила замглавы по вопросам земельных и имущественных отношений Лидия АРЕШКИНА.

Так, лишить человека права пользоваться землей можно, лишь доказав, что в течение трех лет участок зарастал сорняками и никаких работ здесь не велось. Особо хитрые владельцы могут перед приездом инспекторов просто немного покосить траву, и трехлетний отсчет запустится сначала. Хватает и случаев с перепродажей, когда под самый конец отведенного срока у участка меняется владелец, и так по кругу.

Подобные ситуации бывают, однако в последнее время можно с уверенностью говорить о том, что в плане осуществления контроля чиновники сделали большой шаг вперед.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Взять для примера можно совхоз Боровский, где благодаря тесному сотрудничеству между земельным инспектором и местной администрацией удалось решить большую часть проблем.

- С сельскохозяйственными территориями по большей части проверяющие разбираются сами. Мы, по возможности, помогаем, есть карта зарастания и тому подобное. В случае же если возникают какие-то вопросы вне наших полномочий, допустим, кто-то перегородил проезд или присвоил себе больше земли, сразу обращаемся, назначают внеплановую проверку и решают эти вопросы, - рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Результат же от такого сотрудничества, по словам Антона Александровича, налицо. Сегодня почти все собственники используют свои участки по назначению или хотя бы следят за их состоянием, что полностью устраивает власти.

К тому же землевладельцы и чиновники объединены общей бедой. Активно разрастающийся борщевик с каждым годом норовит захватить новые территории, поэтому для борьбы с ним требуются общие усилия.

- Уже второй год этот сорняк - наш бич, и, честно сказать, бороться с ним непросто. Мы его и косим, и травим. И если его игнорировать, то участки зарастают мгновенно, и тут уже сразу видно, кто из владельцев за территорией следит, а кто - нет, - отметил Масняк.

ВСЕМ МИРОМ

Что интересно, в то время как одни законы помогают арендаторам уходить от наказания, другие - дают возможность чиновникам призывать нарушителей к ответственности. Если раньше штраф за наплевательское отношение к сорнякам был всего-то в районе тысячи рублей, то после того, как «ценник» на халатность подняли до тридцати тысяч, многим лентяям пришлось хотя бы взяться за косу.

Так, по крайней мере, произошло в деревне Кривское и её окрестностях.

- Вопросом контроля мы активно занимаемся с 2016-го года. Сейчас ситуация заметно улучшилось, тесно работаем с районными органами, и активное участие принимают сотрудники МЧС в плане выявления и ликвидации зарослей, - рассказал глава сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО.

Как отметил Алексей Витальевич, раньше безответственных собственников хватало, и именно ужесточение законодательства во многом помогло местным властям изменить ситуацию в лучшую сторону. Землевладельцы научились слушать чиновников и к просьбам уделить внимание своим участкам относятся с пониманием и стараются выполнять работы в минимальный срок. А с другой стороны, и администрация готова идти на уступки в отношении пенсионеров или физически ограниченных лиц, давая им больше времени между проверками.

Таким образом, можно сделать вывод, что, учитывая нюансы существующего законодательства, всем участвующим в процессе сторонам лучше налаживать диалог. Как только представители контролирующих органов, администрации и сами землевладельцы пришли к такому выводу, в большинстве поселений дела пошли на лад.

- Учитывая, что для нас земельный налог - это главный источник дохода, вопрос о контроле всегда стоял очень остро. Теперь этим заведует районная администрация, а мы, в свою очередь, оказываем посильную помощь. Устраиваем сходы, где напоминаем о необходимости следить за участками, и, как правило, находим понимание, ведь, в конце концов, получаемые с налога средства мы тратим на важные для поселений задачи, например, на благоустройство, - заметила глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Однако, несмотря на все имеющиеся успехи, работы у чиновников все ещё хватает.

Как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, эта задача на сегодняшний день является одной из самых приоритетных.

- К сожалению, несмотря на все наши усилия, часть земель все еще исключена из сельскохозяйственного оборота. Учитывая специфику района, нужно признать, что территорий для ведения хозяйства у нас не так много, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы полностью исключить подобные нарушения, - заявил Николай Александрович.

Актуальности вопросу добавляет и тот факт, что времени на то, чтобы призвать всех землевладельцев к ответственности, остается все меньше. Согласно поручению губернатора, к 2019-му году в районах не должно оставаться необрабатываемых земель. А значит можно с уверенностью утверждать, что работа по контролю не только продолжится, но и развернется с невиданным прежде усердием, так что всем недобросовестным собственникам следует лишний раз задуматься над состоянием своих наделов.

Степан ФЕДОРОВ

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