В районе вновь объявились догхантеры?

Ночью 30 июля на экстренный номер «112» сотрудникам МЧС поступил вызов. Мужчина сообщил, что в совхозе Боровском, по улице Молодёжной в доме № 12 обнаружена мертвая собака. Учитывая выявленный на прошлой неделе случай бешенства, к сообщению отнеслись с максимальной серьезностью. Вместе с вызванными представителями ветеринарной службы на место происшествия прибыл глава сельского поселения Антон МАСНЯК.

- Мы практически уверены, что собака умерла не от инфекции. Честно говоря, я не удивлюсь, если ее отравили, поскольку несколько похожих случаев в районе уже были, - пояснил Антон Александрович.

Как выяснилось впоследствии, животное не было бездомным, и его тело после осмотра специалистами ветстанции передали хозяину для захоронения.

Поскольку обстоятельства и причины гибели собаки в настоящее время не выяснены, владельцам домашних животных настоятельно рекомендуют не допускать бесконтрольный выгул своих четвероногих друзей, а во врем прогулок тщательно следить за тем, чтобы собаки и кошки не подбирали на улице никакой еды.

Кроме того, отметим, что в настоящее время в совхозе «Боровский» закрыт контракт по отлову бродячих животных, то есть организация, осуществляющая данный вид услуг, отработала всю сумму договора. Но, как пояснил глава администрации Антон Масняк, новый контракт уже отыгрывается на торгах, а значит, скоро отлов бродячих животных в поселении возобновится.

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