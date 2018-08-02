Школы проверят перед началом учебного года

Всего месяц остался до начала нового учебного года, и сейчас во всех школах Боровского района завершают ремонтные работы.

Начиная со 2 августа качество их выполнения, а также соответствие образовательных учреждений установленным нормам проверит специальная комиссия, в состав которой войдут не только представители отдела образования, но и МЧС России.

- Это касается не только школ, но и большинства образовательных учреждений. Будут проверены и детские сады, и интернаты, и профессиональные училища, - пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Боровского района Александр ЛАРИОНОВ.

Напомним, что в данный момент сотрудниками ведомства также ведется проверка торговых центров на соблюдение правил пожарной безопасности, которая должна завершиться до конца недели.

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