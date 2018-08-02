Сгоревшую иномарку экс-полицейского могли поджечь злоумышленики

На днях сотрудникам МЧС пришлось ликвидировать возгорание автомобиля в Балабанове.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно потушить горящую машину марки «Митсубиси», однако теперь специалистам предстоит разобраться в причинах случившегося.

- В данный момент нами рассматриваются две версии. Первая - короткое замыкание, в результате которого автомобиль загорелся сам по себе, а вторая - умышленный поджог. Дело в том, что автомобиль принадлежал бывшему сотруднику правоохранительных органов, и в его адрес ранее уже поступали угрозы, - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Боровского района Александр ЛАРИОНОВ.

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