Вынос электросетей с «многодетного» поля обойдется в круглую сумму

С недавних пор деревне Красное, являющейся частью сельского поселения «Совьяки», власти Боровского района уделяют особенное внимание. Причиной тому - выделение земельных участков молодым семьям на поле в границах данного населенного пункта. Сейчас здесь активно работают над проведением всех коммуникаций, несмотря на то, что подобное благоустройство обходится бюджету в весьма солидную сумму.

Сегодняшние реалии таковы, что ни один вопрос не решается быстро, и строительство даже захудалого сарая проверяется и контролируется множеством инстанций. Что уж говорить о таких масштабных проектах, где задействованы оказываются и администрации, и ресурсоснабжающие организации, и рядовые граждане.

Во главе угла - электрификация. Можно вырыть скважину, поставить газовый котел и прочие удобства, но без подключения к розетке ничего работать не будет. К счастью, в наше время сети раскинуты настолько широко, что подключить еще несколько домов - не проблема. Главная сложность в этом вопросе была в расположении коммуникаций.

Вышло так, что опоры ЛЭП стоят прямо на тех участках, которые были переданы людям, и теперь властям предстоит потратиться, чтобы перенести 3,5 километра электросетей за пределы частных владений.

- В настоящий момент над этим ведется активная работа. Проект находится в стадии разработки и над ним трудятся сметчики. Как было озвучено на планерке, примерная стоимость переноса опор обойдется порядка 3,7 миллиона рублей, - пояснил глава сельского поселения Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, следящий за развитием ситуации.

Учитывая, что цифры даны без учета НДС и прочих дополнительных затрат, можно сделать вывод, что экономить на качестве чиновники точно не собираются.

Ознакомиться с проектом захотел лично глава Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, а значит, если смету утвердят, то и начало работ уже не за горами.

Семен ФРОЛОВ

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