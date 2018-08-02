Проект нового храма одобрен градостроительной комиссией

Градостроительный совет города Балабаново и члены депутатской комиссии по городскому хозяйству одобрили проект храма в честь иконы Божьей Матери "Достойно есть", участок под который несколько лет назад был выделен на улице Комсомольской.

Согласно представленному эскизу, в указанном месте будет построен храм вместимостью до трехсот человек. Заказчиком проекта выступит Калужская Епархия, в пользование которой и был выделен земельный участок.

Несмотря на то что в настоящее время муниципалитет не является владельцем данного земельного надела на ул. Комсомольской, а церковь, как известно, отделена от государства, представителям органов власти был предложен проект для согласования цветового и архитектурного решения будущей постройки.

Здание предлагается выполнить в белом цвете с голубым куполом, а также звонницей. Общая стоимость проекта предварительно оценивается в 25 млн рублей. Большую часть этих средств еще только предстоит собрать "всем миром".

Оговорив некоторые нюансы строительства, в частности, касающиеся безопасности религиозного объекта, который станет местом пребывания большого количества людей, члены комиссии одобрили проект.

Разрешение на строительство администрация города еще не выдала. Однако с момента подписания этой бумаги у Епархии начнется пятилетний отсче т времени, за которое необходимо будет построить храм и ввести его в эксплуатацию.

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