02.08.2018

Проект нового храма одобрен градостроительной комиссией



Градостроительный совет города Балабаново и члены депутатской комиссии по городскому хозяйству одобрили проект храма в честь иконы Божьей Матери "Достойно есть", участок под который несколько лет назад был выделен на улице Комсомольской.

Согласно представленному эскизу, в указанном месте будет построен храм вместимостью до трехсот человек. Заказчиком проекта выступит Калужская Епархия, в пользование которой и был выделен земельный участок.

Несмотря на то что в настоящее время муниципалитет не является владельцем данного земельного надела на ул. Комсомольской, а церковь, как известно, отделена от государства, представителям органов власти был предложен проект для согласования цветового и архитектурного решения будущей постройки.

Здание предлагается выполнить в белом цвете с голубым куполом, а также звонницей. Общая стоимость проекта предварительно оценивается в 25 млн рублей. Большую часть этих средств еще только предстоит собрать "всем миром".

Оговорив некоторые нюансы строительства, в частности, касающиеся безопасности религиозного объекта, который станет местом пребывания большого количества людей, члены комиссии одобрили проект.

Разрешение на строительство администрация города еще не выдала. Однако с момента подписания этой бумаги у Епархии начнется пятилетний отсчет времени, за которое необходимо будет построить храм и ввести его в эксплуатацию.

Другие статьи из рубрики «Планы»

Всевидящее око

В Обнинске появится музейный квартал

Такой же праздник, как День космонавтики

Балабановский градсовет ищет места под парковки

«Конфетки сразу не будет»

Жители поселка Обнинское о реконструкции улицы Лесной: «С этого начнется наша новая жизнь»
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
04
августа
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление