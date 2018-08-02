Просящему дается

В моем любимом романе Михаила БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита» Воланд произнес фразу, которая является девизом всех гордецов: «Никогда ничего не просите. Сами предложат и сами все дадут». Однако жизненный опыт опровергает это мнение, во всяком случае, в отношениях с власть имущими. Здесь, как ни крути, а библейское «просящему дается» более подходяще. И прямое тому доказательство - программа «Формирование комфортной городской среды», которая второй год шагает по России, с заходом в Балабаново.

Неполные два года участия в федеральном проекте подарили данному муниципалитету возможность называться одним из благоустроенных населенных пунктов Боровского района. Здесь, конечно, еще много «белых пятен», но благодаря господдержке их очевидно становится меньше.

В 2018 году пять дворовых пространств получат возможность полной реинкарнации, и на следующей неделе комиссия из числа сотрудников администрации и депкорпуса уже отправится принимать часть выполненных работ.

Между тем, благодаря электронным торгам по поиску подрядчика, которые всегда позволяют получить денежную экономию, в этом году частичка благоустроенного счастья достанется и тем объектам, которых изначально не было в графике на летний период.

На состоявшемся на днях заседании комиссии дополнительные средства в размере 3 млн 36 5тыс. рублей было решено направить на ремонт тротуара и входных групп в дома № 10а на ул. Московской и № 2 на ул. Зеленой. Кроме того, на отрезанной железной дорогой улице Коммунальной начнется строительство дороги и парковки, которая пройдет перед домом № 9 и далее между детской площадкой и хоккейной коробкой.

Замечу, что все три вышеуказанных адреса неспроста получили поддержку муниципальной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Жители этих домов сами обратили на свои проблемы внимание администрации и депутатов, которые поддержали тех, кто радеет за свои дворы.

Поэтому в очередной раз призываю вас, уважаемые горожане, не оставаться в стороне, ожидая, когда «сами дадут», а активно отстаивать свои интересы через окружных депутатов. К слову, не за горами осень - время верстки бюджета 2019 года. И это замечательная возможность повлиять через своих представителей в Гордуме на решение проблемных вопросов по конкретным адресам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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