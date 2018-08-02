02.08.2018

Администрация Балабанова передумала прощать тепловые долги



Два года администрация Балабанова находится в концессионных отношениях с ООО «Калужская энергосбытовая компания». За это время «КЭСК» построила новые котельные в городе и заменила километры теплосетей, а администрация вплотную подошла к реализации своих планов по ликвидации последнего коммунального муниципального предприятия - «КТС».

Однако быстро решить эту задачу помешали долги как юридических, так и физических лиц за потребленные услуги в отопительные периоды прошлых лет. В начале лета их сумма составляла более 15 млн рублей.

В настоящее время «Коммунальные тепловые сети» не выполняют свою прямую функцию, а кризисный управляющий предприятия занимается единственной поставленной перед ним задачей - взысканием задолженности.

Как ранее было озвучено, собрать всю сумму долга даже при самом оптимистичном прогнозе не получится по разным причинам, в том числе и из-за слабой работы службы судебных приставов.

Намереваясь ликвидировать МУП «КТС», глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ даже заявил, что готов к концу 2018 года избавится от надоевшей муниципалитету обузы, невзирая на многомиллионные долги. Однако на этой неделе градоначальник решил поменять тактику.

Владимира ЦВЕТКОВА, возглавляющего взыскательную работу на муниципальном предприятии, Парфенов попросил предоставить план ликвидации «КТС» с указанием предполагаемой суммы поступлений по решениям суда, а также остатка долга. Самых крупных должников Вячеслав Викторович предложил «перекинуть на администрацию», чтобы после ликвидации МУП сотрудники белого дома продолжали попытки получить деньги от должников.

При этом сроки закрытия предприятия Парфенов сдвигать не стал, по-прежнему обозначив для этого события конец текущего года.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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