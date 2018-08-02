02.08.2018

Еще один боровский чиновник получил повышение регионального уровня



В начале недели замглавы администрации Боровского района Станислав ФИЛИППОВ объявил о своем уходе с должности. В круг его полномочий входили  вопросы экономического развития. Данный пост молодой чиновник возглавлял с мая 2017 года, и спустя столь небольшой срок получил очередное повышение, в этот раз до заместителя министра.

Отметим, что марте 2018-го года экс-глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ был назначен министром экономического развития региона и, судя по всему, решил собрать себе команду из проверенных людей, с которыми бок о бок трудился не один месяц.

Филиппов будет отвечать за вопросы, связанные с инвестиционной политикой, в том числе искать новых потенциальных резидентов, готовых прийти в Калужскую область.

Примечательно, что ранее повышение по карьерной лестнице коснулось еще двух боровских чиновников: экс-главы администрации района Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА, занявшего пост заместителя губернатора нашего региона, и его «правой руки» Сергея ГАЛКИНА, который сейчас возглавляет Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области.

Исходя из этого, вполне логично сделать вывод, что Боровский район является отличным трамплином для толковых чиновников. Что же касается должности заместителя главы администрации Боровского района по экономическим вопросам, то она остаётся вакантной, и, судя по последним тенденциям, вполне возможно, что её займет очередной представитель наукограда.

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