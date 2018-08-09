Погода в доме

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Образцовую семью из Митяево отметили губернаторской наградой.



Современному человеку с его укладом и ритмом жизни зачастую приходится четко расставлять свои приоритеты. Посвятив себя работе, многие не имеют возможности уделять необходимое внимание семье, и наоборот.

Опровергнуть сложившиеся представления может чета ЗАНГИОНОВЫХ из деревни Митяево, с легкостью сочетающая работу, дом и социальную нагрузку.

Причем делая это так, что их достижения были отмечены на самом высоком уровне.

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

То, что награду Артему и Елене Зангионовым вручил лично губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, само по себе говорит о многом.

К тому же получить медаль «За любовь и верность» достаточно сложно. Нужно не просто прожить в браке минимум двадцать пять лет, но и отличиться на рабочих местах, чтобы начальство ходатайствовало за вас в администрацию.

При этом необходимо собрать нужные документы и рассказать семейную историю, а она у Зангионовых соответствует всем представлениям об идеальном браке.

Артем Авдиевич и Елена Александровна прожили вместе уже более тридцати лет. Как вспоминают сейчас - любовь вспыхнула практически с первого взгляда, после того, как уставший на работе мужчина постучался в случайную квартиру, чтобы попросить стакан воды.

В Боровский район семья переехала в 1996-м году, и, как отмечают соседи, с тех пор представить жизнь деревни Митяево без них попросту невозможно.

Артем Авдиевич служит в МЧС, и за свою работу награжден множеством грамот и медалей, среди которых один из самых почетных знаков - «За спасение попавших в беду».

Елена Александровна занимает должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом. В её ведении - десять поселений, при этом, учитывая нехватку кадров, к ней за помощью обращаются практически со всеми медицинскими вопросами.

- Что Артем, что Елена всегда готовы помочь в любое время дня и ночи, и я думаю, уважение к ним со стороны не только чиновников и коллег, но и всех местных жителей абсолютно обосновано, - отметил глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

ВМЕСТЕ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Тем не менее профессиональные успехи - это одно, но награда в первую очередь отмечает семейные достижения, и с этим вопросом у Зангионовых тоже нет никаких проблем.

Трое сыновей Артема и Елены переняли активную позицию родителей.

Старший сын работает в калужском уголовном розыске и недавно в четвертый раз стал отцом. Средний отвечает за холодильные установки на базе в Обнинске, а младший готовится поступать в медицинский университет.

Однако, несмотря на занятость, все члены семьи находят время, чтобы общаться друг с другом и регулярно собираются на семейный совет, где совместными усилиями решают имеющиеся проблемы.

- Я бы не сказала, что у нас есть какой-то особенный секрет. Самое главное - это не закрываться и уметь слушать друг друга, понимать и идти навстречу, - отмечает Елена Александровна.

Еще одним важным фактором она считает непререкаемый авторитет главы семейства, чье мнение в доме равносильно закону, к которому с уважением относятся и дети, и внуки.

Что примечательно, свои успехи Зангионовы себе в заслугу не ставят. Просто живут, не разделяя жизнь на работу и дом, круглые сутки посвящая себя заботам если не о своих родных, то об окружающих.

- У нас ведь как, если ты чего-то добился, то следующее поколение должно еще дальше пойти. А мы, со своей стороны, приложим все силы, чтобы им в этом помочь, - отмечает Елена Александровна.

Получение награды из рук губернатора стало неожиданностью, однако останавливаться на достигнутом Артем и Елена не намерены. Шутят, что до пенсии еще далеко, нужно многое успеть сделать, и скромно мечтают съездить в отпуск.

Семен ФРОЛОВ

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