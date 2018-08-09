Безопасность балабановских школьников зависит от расторопности чиновников

До начала учебного года осталось всего три недели, а в Боровском районе до сих пор есть проблемы с организацией доставки школьников в образовательные учреждения.

Отрезанные федеральной трассой М-3 от балабановской школы №3 ученики готовятся вновь рисковать своими жизнями по дороге к знаниям.

НОВЫЙ ПУНКТ В МАРШРУТЕ

В начале недели глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ на еженедельной планерке в районе озвучил проблему, с которой к нему обратились жители улицы ДРП. Данный микрорайон, так же как и ул. Зеленая с микрорайоном «Восточный», отрезан от основной части города «киевской» трассой, а потому проживающие там дети в учебный сезон вынуждены преодолевать весьма опасное препятствие - оживленную трассу. Однако если после череды страшных ДТП с гибелью детей много лет назад для улицы Зеленой был сделан безопасный переход через дорогу под мостом, то дети с ул. ДРП по-прежнему вынуждены не только пересекать на опасном перекрестке трассу М-3, но и двигаться вдоль нее по необорудованной для пешеходов обочине.

Жители отрезанного микрорайона попросили главу администрации пролоббировать их интересы на уровне района и организовать для них заезд школьного автобуса, который, забирая детей из деревни Мишково, попутно мог бы заезжать и на ДРП.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение своему «социальному» заму Алексею ГЕРАСЬКИНУ проработать данный вопрос. Однако удастся ли до начала учебного года согласовать с калужским ведомством новую точку на маршруте, непонятно.

ДЕРЕВЕНСКИЕ СТРАДАНИЯ

Впрочем, непонятной остается и позиция администрации района по отношению к детям из деревни Киселево, расположенной на территории СП Ворсино. Эти школьники тоже вынуждены преодолевать «киевку» по дороге в балабановскую школу №3. Но если миновать ее они могут по переходу под мостом, то добираться до М-3 им приходится чуть менее пяти километров на своих двоих.

Как ранее рассказывала «Неделя», из-за оплошности экс-заместителя главы администрации район Александра КОЗЛОВА, разворотная площадка для организации школьного автобуса была построена в месте, до которого детям пришлось бы добираться еще плюсом километра три. В прошлом году администрация сельского поселения смогла решить эту проблему, договорившись с владельцем маршрутного такси, работающего по соседству, что он откорректирует свой маршрут, проложив его через Киселево. Однако сейчас частный перевозчик предупредил родителей школьников, что если грунтовую дорогу не приведут в порядок, то он больше не будет заезжать за детьми.

В конце июня по просьбе «Недели» замглавы района Алексей СТЕПАНОВ обследовал территорию ворсинской деревни и предложил главе района вариант строительства автомобильного моста между двумя берегами реки Истьи, разделяющей населенный пункт. Николай Калиничев дал задание поработать над этой идеей, рассмотрев если не дорогостоящее строительство нового моста, то хотя бы усиление действующего пешеходного для одностороннего движения транспорта. Но, несмотря на то, что на поиск вариантов было дано две недели, в минувший понедельник на планерке на тему моста никто так и не обмолвился.

Между тем, если вопрос с мостом требует глубокой подготовки, и реализация этого проекта возможна не раньше, чем в 2019 году, то ситуацию с маршруткой, на которой дети добирались в прошлом году до школы, необходимо разруливать уже сейчас. Ведь если район не отгрейдирует и не отсыплет щебнем свою грунтовую дорогу, то обречет школьников на новые мытарства.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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