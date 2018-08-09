В погоне за счастьем

Балабановцы с улицы Коммунальной хотят жить в лучшем микрорайоне города.

Жить - хорошо! А хорошо жить - еще лучше! Эта известная всем любителям советских комедий фраза никогда не потеряет своей актуальности, поскольку, какие бы изменения не происходили в жизни человека, он все равно будет желать лучшего.

Чего уж говорить о балабановцах с «кирпичного» микрорайона, который на фоне стремительно расцветающего центра города продолжает оставаться «гадким утенком».

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

На этой неделе в Балабанове состоялся первый этап приемки объектов по программе «Формирование комфортной городской среды». Из пяти дворов-счастливчиков, попавших на 2018 год в федеральный проект, два уже смогли оценить, насколько правильным было их решение не отсиживаться в стороне, наблюдая за процессом в соседних дворах.

Комиссия, контролирующая реализацию программы от рассмотрения заявок до конечного согласования приемки работ, 7 августа вместе со старшими по домам побывала сначала у дома № 10А на ул. Лесной (ТСЖ «Надежда»).

Этот двор и ранее не был «убитым» благодаря стараниям его жителей. Более того, пару лет назад это ТСЖ признали одним из лучших в Калужской области. Однако на фоне перемен, происходящих с самой пятиэтажкой и прилегающей к ней территорией, сильно контрастировали разрушенный дворовой проезд, одновременно выполняющий функцию тротуара, и парковка, частично отсыпанная щебнем.

Благодаря программе «Надежда» смогла решить эти проблемы. Теперь жителям дома, не ставшим тратить федеральные деньги на детскую площадку, остается ждать, когда в 2020 году по одноименной программе благоустройство коснется соседствующего заброшенного пустыря, на котором по инициативе окружных депутатов администрация готовится построить зону отдыха в стиле лесной сказки.

ОДИН НА ДВОИХ

Вторым местом, где подрядчики уже завершили работы, стал двор, который делят между собой два дома с разными управляющими компаниями - Лесная, 16 и Гагарина, 8. Здесь по проекту перекроили внутреннее пространство, сделав асфальтированные подходы к детской площадке с резиновым покрытием, новые качели, которые глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ лично проверил на прочность. Но основным обновлением, кардинально преобразившим двор, стали дворовые проезды, большая парковочная зона и пешеходная дорожка, которая теперь ведет всех жителей микрорайона не к несанкционированному месту перехода автомобильной дороги на ул. Гагарина, а к безопасной «зебре».

Отказав во время обсуждения проекта этим домам в установке нескольких спортивных объектов, члены комиссии, курирующей программу, руководствовались более глобальными планами. Так, в перспективе на ул. Лесной за домом №16 на месте существующей, но устаревшей волейбольной коробки должны появиться полноценная всесезонная спортивная площадка и уличные тренажеры.

Жителям этих домов остается дождаться только реконструкции площадки для сбора ТБО. И, несмотря на то, что один из домов передумал принимать участие в эксперименте по раздельному сбору мусора, администрация намерена реализовать свой план.

НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ

Вечером того же дня комиссия наведалась на улицу Коммунальную. Здесь только собираются приступить к работам по программе «Формирование комфортной городской среды». На сэкономленные в результате торгов на основных адресах деньги здесь начнут реконструировать транспортную развязку - автомобильный проезд и пешеходный тротуар между домом №9 и детской площадкой, которую в этом году реконструировали, пообещав в 2019-м закрыть резиновым покрытием.

Несмотря на то что тема встречи носила весьма узкий характер - согласование работ по федеральной программе, жители микрорайона, именуемого в народе «кирпичным» из-за некогда работающего здесь кирпичного завода, решили воспользоваться случаем и обозначить самые волнующие их проблемы. В числе них оказалось водоснабжение верхних этажей, которое в споре ГП «Калугаоблводоканал» и УК о том, кто виноват, так и остается лежать на дне. Это и затопленные канализацией подъезды, от которых ниточка ведет все к тому же региональному монополисту.

Однако больше всего заявок касалось именно темы благоустройств. Жители даже задали вопрос: когда они будут жить в самом лучшем микрорайоне города, чтобы, услышав, что их дома находятся на ул. Коммунальной, все остальные горожане завидовали, а не смотрели сочувственно?

Точной даты, когда «кирпичный» превратится в город-сад, глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, естественно, назвать не смог. Однако в ответ на мечты жителей поделился вполне очевидными планами муниципалитета.

Самым большим проектом здесь обещает стать реконструкция воинского мемориала, возле которого появятся сквер и плодовый сад. В пятилетнем плане программы «Формирование комфортной городской среды» этот проект уже прочно занял свое место. По инициативе окружных депутатов город расширит место отдыха для детворы, и рядом с площадкой, ожидающей покрытия, появится спортивная зона с тренажерами. А если местные жители ответят согласием, то старый автомобильный проезд преобразят в пешеходную зону.

В этом году город займется обустройством тротуара до воздушного железнодорожного перехода, а в следующем, когда силами МЖД начнется строительство наземного, реконструирует ступени и пандус, на который жители также обратили внимание.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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