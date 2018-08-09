Детей без прививок от кори отправят на вынужденные каникулы

Буквально на прошлой неделе медики объявили о закрытии очагов кори в районе, а на выходных в больницу был доставлен ребенок с подозрением на инфекцию. Угроза повторной вспышки вынуждает власти идти на серьезные меры, одна из которых - временное отстранение от занятий в общеобразовательных учреждениях не привитых от инфекции детей.

ПО ДОМАМ

За последний месяц об инфекции было сказано немало. Корь - опасное заболевание, характеризующееся высокой температурой и красной сыпью на теле. Инфекция может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти, однако пугает медиков даже не это.

Главная особенность кори - это почти стопроцентная вероятность заражения при контакте с больным, причём в первую очередь болезнь бьет по наиболее уязвимым слоям населения, пожилым людям и детям.

Именно для того, чтобы обезопасить юных боровчан, было решено временно не допускать в школы детей, не проходивших вакцинацию.

Власти имеют право прибегать к подобным мерам в случае вспышки инфекции или угрозы начала эпидемии, однако при этом возникает множество нюансов, нуждающихся в прояснении.

- Эта проблема затрагивает всех, поэтому если в прививочной карте отсутствует отметка о вакцинации, ученик к занятиям допускаться не будет, независимо от того, приходит он в школу или детский сад впервые или обучался там с первого дня, - пояснила начальник отдела образования Боровского района Людмила СИЛАЕВА.

Учли и тот факт, что большинство людей просто не помнят всех сделанных прививок. Сейчас в школах и детских садах ведется работа по составлению списков детей, не прошедших вакцинацию, поэтому родители могут обратиться в учебные заведения и уточнить, попадет ли их чадо в группу риска или нет.

Еще одним немаловажным вопросом стоит наблюдение за здоровьем детей во время обучения. Если в детских садах проблем с этим, как правило, не возникает, то в школах медпункт работает в лучшем случае через день.

- Дело в том, что за работу этих кабинетов отвечает отдел образования, поэтому мы, со своей стороны, можем только по настоянию школьных медсестер оказать какую-то помощь. В ближайшее время в очередной раз будем проводить подомовые обходы, чтобы убедить людей не рисковать своим здоровьем и пройти вакцинацию, - отметил главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК.

ВАЖНОСТЬ ИММУНИТЕТА

Не стоит расслабляться и взрослым людям, у которых болезнь протекает еще сложнее, чем у детей. Особенно рискуют те, кому каждый день приходится общаться с большим количеством людей. При этом даже сделанная в детстве прививка не дает вам стопроцентного иммунитета.

В идеале проходить повторную вакцинацию человек должен каждые десять лет, к тому же стоит учитывать некоторые побочные факторы, среди которых состояние общего иммунитета.

После тяжелой болезни или авитаминоза защита организма может быть ослаблена, и тогда риск заразиться существенно возрастает.

Среди врачей сегодня в группу риска попадают порядка двадцати пяти человек, что же до школьного персонала, то после сбора данных учителей без вакцины отправят на прививку.

В таких условиях хочется отметить очень своевременную финансовую помощь со стороны районной администрации, выделившей дополнительные средства для покупки вакцины, которая в ближайшее время потребуется в больших количествах.

СВОБОДА ВЫБОРА

В итоге выходит, что и здоровье, и образование детей сейчас вплотную зависят от примитивного «укола». Относиться к этому можно по-разному, но факт остается фактом - другого способа бороться с болезнями человечество пока не придумало.

По словам специалистов, имеющаяся сегодня проблема напрямую вытекает из массового отказа от прививок, захлестнувшего район пару лет назад.

В такой ситуации невольно задаешься вопросом, нужна ли свобода выбора, если она ставит под удар не только себя, но и всех окружающих?

Как бы то ни было, подобная возможность закреплена федеральным законом, поэтому изменить что-то в одночасье тут не выйдет. Остается только надеяться, что боровчане найдут другой способ показать свою гражданскую позицию, не рискуя здоровьем людей, как близких, так и вовсе не знакомых.

Степан ФЕДОРОВ

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