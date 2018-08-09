Районные электрики не готовы идти навстречу муниципалитетам

Более шестидесяти процентов аварий, связанных с отключением электричества, происходит из-за обрыва проводов. Чтобы защитить ЛЭП от падения деревьев, электрики вырубают вокруг них небольшие просеки, однако та же самая проблема существует и в городах. Только здесь свести на «нет» все растущие рядом с проводами деревья не позволяют здравый смысл и закон о благоустройстве.

Проблема становится особенно актуальной, учитывая, что в этом году природа оказалась как никогда щедра на различные катаклизмы. Грозы, ураган и неожиданный град заставляют глав администраций задуматься о безопасности.

Первым среди коллег поднял этот вопрос мэр города Ермолино Евгений ГУРОВ, прямо задавший энергетикам вопрос - будет ли проводиться опиловка растущих рядом с проводами деревьев. Логично, что все линии электропередач находятся на балансе у РЭС, и заниматься работой по их обслуживанию - прямая задача электриков, а не муниципалитета.

- Мы до сих пор продолжаем обсуждать этот вопрос и пока не пришли к каким-то конкретным выводам. Видимо, нужно будет обращаться к правилам благоустройства, где черным по белому расписаны обязанности каждой стороны, - отметил Евгений Александрович.

При этом Гуров не открещивается от ЛЭП. По его словам, городские коммунальщики готовы оказать содействие в этом вопросе и устранить все последствия, убрав и ветки, и прочий мусор.

Также стоит учесть и тот факт, что в распоряжении города попросту нет необходимого оборудования. Если пилы и прочий инструмент найти не проблема, то автовышки, позволяющей добраться до самых высоких веток, в хозяйстве у Ермолина нет.

Ранее с похожей проблемой к представителю РЭС обращалась и глава сельского поселения Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА, отмечавшая, что коммунальщики готовы принимать участие во всех работах, но не справятся без участия электриков.

Как бы то ни было, энергетики пока не дают четкого ответа, готовы ли они сотрудничать с муниципалитетами на таких условиях.

Однако можно с уверенностью сказать, если опиловкой не займутся представители РЭС, то боровчанам остается только уповать на счастливый случай.

А между тем, глава администрации района четко дал понять, что защита населения от обрыва электричества на сегодняшний день является одним из главных приоритетов работы властей.

Семен ФРОЛОВ

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