А у нас во дворе

В погоне за безопасностью чиновники забыли об эстетике детских площадок.



Недавно глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение своим коллегам в поселениях провести инспекцию детских площадок и оценить их состояние. Учитывая важность любого вопроса, касающегося подрастающих боровчан, «Неделя» решила поддержать чиновников в их начинании и заглянула в случайный двор в каждом из городов.

НА СТЫКЕ ЭПОХ

Некоторые скептики могли бы сказать, дескать, подобные проверки надо было проводить до начала каникул, а сейчас уже дети в школу пойдут, и кому оно надо. Замечание резонное, однако, вполне возможно, что главным аспектом станет именно то, как игровые элементы пережили два месяца «тесного» общения с детворой.

Начать свое турне мы решили с города Ермолино. Что примечательно, первым бросается в глаза состояние площадок, расположенных не во дворах, а в общественных зонах.

Чисто, аккуратно, безопасно и полно резвящейся детворы. Впечатление складывается крайне положительное, но, как часто это бывает, самое интересное может быть скрыто от глаз случайного прохожего за выстроившимися вдоль улиц многоэтажками.

Скажем прямо, в плане наполняемости бюджета Ермолино уступает своим более богатым соседям, однако видно, что власти пытаются выжимать максимум из имеющихся средств. Двор возле дома №4 по улице Советской производит очень необычное впечатление. Здесь тесно переплетаются современные пластиковые конструкции и советские игровые элементы, воспитавшие не одно поколение горожан.

К безопасности претензий нет, никаких штырей, ям, уголков. Придраться можно разве что к внешнему виду некоторых объектов да к старой заросшей горке, которой судя, по всему, просто перестали пользоваться.

- Мы провели тщательный осмотр дворов и предприняли все необходимые действия для обеспечения безопасности детей. Все конструкции, представлявшие опасность для здоровья, в случае если их нельзя было никаким образом отремонтировать, были удалены. Останавливаться на этом мы не планируем и будем продолжать работать в данном направлении, - рассказал глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ.

Также Евгений Александрович отметил, что зачастую опасность для детей создают действия вандалов, приведя в пример одну из горок, которую пришлось снести. Несмотря на то что объект прослужил всего пару лет, восстановить его было никак нельзя, поскольку неизвестный «доброжелатель» выломал в самом центре полотна дыру, заделать которую не получится.

ПО СЕКТОРАМ

В Боровске же к осмотру игровых площадок подошли с привычной основательностью и степенностью. Как рассказал мэр города Михаил КЛИМОВ, работа в этом направлении ведется на регулярной основе уже долгое время и приносит свои плоды.

- Мы основательно занимаемся этим вопросом, причем делаем это, что особенно важно, на постоянной основе. Территория разбита на сектора, за каждым из них наблюдают и при необходимости принимают меры, чинят или демонтируют негодное оборудование, - пояснил Михаил Павлович.

И действительно, площадки в городе находятся в вполне приемлемом состоянии.

Признаться, в Боровске мы решили не ограничиваться одним случайным двором и, прогулявшись по центру, отправились к его окраинам, ведь они лучше всего демонстрируют проблемные точки поселения.

Улицу Некрасова выбрали не случайно, поскольку именно здесь неподалеку расположены и старые дома, и новостройки, чтобы можно было сравнить, как власти следят за территорией.

Недочеты - те же что и в Ермолино. Площадка у дома № 5 при всей своей самобытности и полной пригодности для игр детворы выглядит довольно удручающе и откровенно нуждается в косметическом ремонте.

Что же до новых домов, то здесь большим плюсом является наличие детских объектов самих по себе. Территория еще не до конца облагорожена, но то, что малыши имеют возможность проводить время именно в своем дворе, является большим подспорьем для родителей.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ

Последней нашей остановкой стало Балабаново. Думаю, только скептики будут отрицать, что в последние несколько лет благоустройству здесь уделяется огромное внимание, и город успел заметно преобразиться. Касается это не только улиц, парков и площадей, но и самих дворов. Безусловно, проблемные участки можно найти, но общая картина складывается вполне позитивная.

В первую очередь бросается в глаза обилие современных объектов. Советское наследие тоже встречается, но в целом сдает позиции пластиковым горкам и качелям. Травмоопасность у таких конструкций значительно ниже, а учитывая, что их состоянию власти уделяют большое внимание, то и проблем практически не возникает.

Результат говорит сам за себя. Балабаново - единственный город, где после осмотра не было демонтировано ни одного объекта.

- Инспекцию площадок мы провели. Нужды демонтировать что-либо нет, в настоящее время разыгрываем контракт на проведение ремонтных работ, чтобы устранить имеющиеся недочеты, - отметил мэр города Вячеслав ПАРФЕНОВ.

В результате же хочется отметить, что к поручению главы района в городах подошли ответственно и работу проделали достаточно серьезную, а не просто для галочки. Единственное, что бросается в глаза, - зацикленность на вопросах безопасности. Безусловно, здоровье детей на первом месте, но на планерке Николай Калиничев также просил обратить внимание на общее состояние детских площадок, и так уж вышло, что эстетическая сторона конструкций на сегодняшний день оставляет желать лучшего.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Дети»