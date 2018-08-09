09.08.2018

Грибников искали спасатели



Традиционно, с началом грибного сезона у боровских спасателей изрядно прибавляется работы.

Слишком увлекшись любимым делом, люди сходят с проторенной тропы и оказываются неспособны самостоятельно выбраться из чащи.

На прошлой неделе произошло сразу два таких случая. Причем один из них осложнялся тем, что во время блужданий по лесу у потерявшейся девушки начались проблемы со здоровьем. К счастью, сотрудники МЧС успели вовремя ее отыскать и оказать необходимую помощь.

В связи с этим спасатели вновь напоминают грибникам о необходимости соблюдать меры предосторожности и сообщать близким свое примерное местонахождение.

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