Юные боровчане на день города побывают на «Шоколадной фабрике»

Боровск отмечает свой День Рождения всегда масштабно и красочно: концертные программы, аттракционы для взрослых и детей, мастер-классы и торговля от боровских мастеров. Этот год не станет исключением.

Кроме привычных программ, боровчанам и гостям города будет представлена анимация от нового участника городской туристической инфраструктуры: "Домик Счастья", часть будущего комплекса "Боровские Дали" подарит детям бесплатный мастер-класс.

Вооружившись 3D-ручкой, дети смогут сделать полезные поделки для дома. Образовательный аспект мастер-класса прост: научить детей видеть в старых предметах новые возможности. Стержни для ручки будут произведены из старых крышечек от пластиковых бутылок. Мастер-класс "Вам - крышка" прочно обосновался и радует гостей художественного Музея мусора "МУМУ" - партнёра боровского "Домика счастья". Важно добавить, что и художественный Музей мусора, и Центр активного отдыха "Играчи" не обделят вниманием День города.

Музей мусора представит детям анимационную шоу-программу "Чарли и шоколадная фабрика", основанную на сюжете фильма, где дети попадают на экскурсию на фабрику по производству сладостей. Маленьких гостей ждут песни, конкурсы и настоящий шоколадный фонтан. "Играчи" подарят горожанам шоу "Человек-Пружинка" из коллекции своих представлений. Большая ростовая кукла-"пружинка" под музыку удивит детей ловкостью танца и покажет, что такое настоящий кураж. Смысл выступления "пружинки" от "Играчей" прост: "бодро, весело, с задором - всё, как в "Играчах".

Завершит программу от "Домика счастья", "Музея мусора" и "Играчей" интерактивное шоу "Счастливый пузырь из Домика счастья". Это будет запуск самых больших мыльных пузырей в истории Боровска. Поучаствовать в запуске сможет любой ребёнок.

Место проведения программы с объединенным названием "Музей счастливых игр": 18 августа, сквер у памятника адмиралу Д.А. Сенявину. В 13.30 там начнется мастер-класс "Вам крышка" (Домик Счастья, ул. Ленина д. 28, запись в 13.00). Часом позже, в 14.00 на улице пройдет шоу "Чарли и шоколадная фабрика", следом стартует следующее шоу - "Человек-пружинка", а уже через полчаса в 15:30 начнется еще одно уличное развлечение для детворы под названием "Счастливый пузырь из Домика счастья".

Кроме того, на площадке будет организована продажа сувениров и две фотозоны для памятных снимков.

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