Пьяных рецидивистов поймали на дороге

Случаи вождения в нетрезвом виде - преступление достаточно распространенное, но от этого не становящееся менее опасным для окружающих.

После того, как наказание за пьяное вождение стало жестче, подобные случаи на территории Боровского района выявляются все реже, однако о полном исчезновении говорить пока рано.

На прошлой неделе сотрудники ДПС задержали двух любителей ездить подшофе, причем оба водителя оказались «рецидивистами», ранее уже привлекавшимися за подобный проступок.

За повторное пренебрежение ПДД мужчинам теперь может грозить куда более суровое наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, лишение прав на три года и даже тюремного срока.

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