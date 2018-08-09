Пожар в Асеньевском потушили благодаря добровольцам и подаренной бочке

Недавно на территории деревни Асеньевское произошел пожар. Загорелся жилой дом, в котором проживали две семьи.

- К счастью, обошлось без жертв. Полностью сгорела пристроенная веранда, примерно одна треть крыши и закопчен потолок в одной из квартир. Хотелось бы отдельно поблагодарить добровольную пожарную команду, оказавшую большую помощь в ликвидации возгорания, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Боровского района Александр ЛАРИОНОВ.

Как отметил Александр Владимирович, волонтеры сработали очень грамотно и не дали огню распространиться до прибытия основных сил.

Именно благодаря действиям добровольцев жители дома не остались на улице, а их квартиры нуждаются всего лишь в небольшом ремонте.

Не последнюю роль сыграла и имеющаяся в поселении пожарная бочка, благодаря которой пожарные имели доступ к запасам воды.

- Ребята большие молодцы, сработали отлично. Бочка пригодилась, но в такой ситуации важнее, что есть необходимая техника, чтобы её доставить к месту происшествия, и человек, способный это сделать оперативно, за что ему большое спасибо, - отметила глава администрации СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА.

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