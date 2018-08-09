Плата за счастливое детство

На еженедельной планерке руководителей района резонанс получила ситуация по строительству в Боровске спортивной площадки. Об этом мы рассказывали в прошлом номере «Недели». Комментируя негатив жителей, возникший на месте предполагавшегося триумфа взаимодействия власти и населения, глава местной администрации Михаил КЛИМОВ повторил озвученное ранее мнение: город готов идти навстречу, но ждет от боровчан взаимности.

Напомним, жителям соседствующих с полем домов было предложено обустройство спортивного объекта по программе инициативного бюджетирования, по которой финансовое участие населения - залог многократной денежной поддержки со стороны бюджета. Но горожане на призыв не отреагировали, и площадку построили такой, на какую у муниципалитета хватило собственных средств.



В продолжение темы, на планерке было озвучено предложение в первую очередь благоустраивать те территории, на которых местные жители готовы проявить участие рублем и собственной активностью. В частности, вопрос касается содержания построенных объектов.

В Балабанове с этой мыслью согласились, и позже на городской планерке глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ заявил, что ждет от балабановцев инициативности в данном вопросе.

По мнению градоначальника, родители должны проявлять активность ради счастливого детства своих детей.

- Я не вижу большой проблемы в том, чтобы, к примеру, зимой выйти и почистить каток от снега, не дожидаясь, пока освободится подрядная организация, которая в первую очередь должна убрать улицы города, - заявил Вячеслав Парфенов.

На следующий год в этом поселении планируют капитально отремонтировать две детские площадки, и их адреса чиновник обещал определить исходя из готовности горожан проявить заботу об их сохранности.

Мечты руководителей городов в этом вопросе вполне оправданы: муниципальные бюджеты - не бездонные бочки, доверху забитые деньгами, и ежегодно тратить средства на ремонт установленных годом ранее качелей и песочниц невозможно. Но смогут ли горожане перешагнуть через укрепившееся мнение о том, что они не должны нести ответственность за места отдыха, на которые приходят «чужие» дети? Думаю, нет. Во всяком случае, до той поры, ока они не станут нести финансовую ответственность за «детское» благоустройство. А потому предложение замглавы администрации города Михаила ИВАНОВА передавать после строительства детские площадки на содержание управляющим компаниям, которым за эту работу жители будут платить, вполне целесообразно, хотя и относится к числу непопулярных решений, которые накануне бесконечной череды разноуровневых выборов принимать не торопятся.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»