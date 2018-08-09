09.08.2018

Администрации заберут земли у школ



Строительство спортивной площадки - дело дорогостоящее, и большинству школ с их скромным бюджетом подобную нагрузку просто не потянуть. Для таких случаев существуют проверенные схемы, когда обеспечить учеников местом для спортивных занятий берётся администрация, получая права на землю, где необходимо провести благоустройство.

Напрямую заняться благоустройством муниципалитетам не позволяет законодательство. Казалось бы, просто вложи деньги и не мучайся с оформлением кучи бумаг и разрешений, но нет. За подобное нецелевое разбазаривание бюджета можно попасть под суд, потому и приходиться идти, что называется, в обход.

Сейчас в Боровском районе полным ходом идет передача двух участков, расположенных в Ворсине и Балабаново-1.

Школы уже заключили договора с кадастровыми инженерами и провели все необходимые работы по составлению схем земельных участков, и теперь начата процедура их перехода во владение муниципалитетов.

Получается интересная ситуация, ведь, лишаясь довольно солидного куска территории, школа только выигрывает.

- Планируется построить здесь полноразмерное футбольное поле, где школьники смогут заниматься спортом и с пользой проводить досуг, - пояснил глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

Точные сроки строительства Георгий Иванович пока не называет, но отмечает, что оформление всех необходимых документов, проведение торгов и сами работы могут затянуться на пару-тройку лет.

Что примечательно, в Балабанове на проект в целом смотрят оптимистичней, да и планы строят более внушительные.

- На территории будет построена спортивная площадка для занятия силовыми видами спорта и полноценное футбольное поле, а сами работы планируем начать уже в следующем году, - рассказал мэр города Вячеслав ПАРФЕНОВ.

В целом же приятно видеть, что чиновники и руководство школ не прячутся за избитой фразой «денег нет», а готовы выбирать сложные пути, если это пойдет на благо подрастающему поколению.

Степан ФЕДОРОВ

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