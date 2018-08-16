Кому мусор?

В Балабанове решают судьбу контейнерных площадок.

Как известно, ложка дегтя способна испортить целую бочку меда. В балабановском случае все работы по благоустройству дворовых пространств, проходящих по программе «Формирование комфортной городской среды», портят площадки для сбора мусора.

Как исправить эту ситуацию в ближайшее время и что сделать, чтобы в перспективе город не захлебнулся в отходах жителей - вопросы, ответы на которые начали искать администрация и депутаты Городской Думы.

ХОРОШО ЖИВЕМ!

О том, насколько лучше стал жить современный человек, свидетельствует объем мусора, который ежемесячно он выносит на площадку ТБО возле своего дома. Конечно, в данном случае, как в любом другом, все индивидуально, но все же норматив накопления на одного человека в год в объеме 1,7 кубометра - цифра, сильно отстающая от жизненной реалии. Шутка ли, в последний раз этот показатель депутаты Городской Думы поднимали в 2006 году. С тех пор не только объем выбрасываемого населением мусора увеличился, но муниципальное предприятие, обеспечивавшее услугу по вывозу ТБО, как говорится, приказало долго жить.

На смену УМЭП «ЖКХ» пришли частные перевозчики, за минувшее время их было несколько, и у каждого совершенно иные отношения с муниципальным бюджетом. Свои коммунальщики могли и не считать, сколько «перегруза» у них в месяц, а там и в год, поскольку все сверхзатраты им компенсировали постоянными дотациями из городского кошелька. Частные мусорщики на такое бескорыстие чиновников и депутатов рассчитывать, естественно, не могли, а потому именно после «похорон» городского ЖКХ в Балабанове начался незримый бой: со стоны властей муниципалитета - за своевременный и безостаточный вывоз ТБО, со стороны перевозчиков - за дополнительный рубль на сверхобъемы. И если сейчас чиновники и бизнес еще как-то договариваются, то с 1 января 2019 года, когда в Калужской области заработает региональный мусорный оператор, ситуация может сильно поменяться не в лучшую сторону.

Понятно, что ни килограммом больше новый мусорный монополист ни с одной площадки ТБО не увезет, если он не оплачен. А как он может быть подкреплен рублем, если мусора стало фактически больше, а норматив потребления, за который происходит оплата, остался прежним? В этой ситуации даже скудное воображение легко рисует рядом с домами горы мусора, которые муниципалитету придется ликвидировать, как стихийные свалки. А потому, либо местные органы власти, либо региональный оператор возьмет на себя смелость увеличить этот норматив.

С КОМФОРТОМ

Понятно, что решением одной проблемы чистоту на площадках не навести. А потому балабановскому муниципалитету предстоит комплексный подход к данной теме, включающий в себя и работы по благоустройству.

На 2018 год для приобретения контейнеров в бюджете заложено всего 200 тыс. рублей, и это капля, которая утонет в море ТБО. А потому депутатский корпус предложил администрации разработать муниципальную программу по реконструкции мест сбора мусора, просчитать ее общую стоимость и прикинуть сроки реализации, начиная с 2019 года, чтобы заложить необходимые средства в бюджете следующего года, работать над которым Дума начнет уже в октябре.

Конечно, в идеале администрация города рисует себе картину современного подхода к утилизации - с раздельным сбором отходов. К слову, сегодня такие примеры в Балабанове уже есть, и любой желающий может оценить их, побывав в Белорусском квартале и микрорайоне «Балабаново-cyti».

Для того чтобы подвигнуть горожан к такому ноу-хау, власти города готовятся сделать первую муниципальную сортировочную площадку. Ее пообещали обустроить в общем дворе домов № 16 на ул. Лесной и № 8 на ул. Гагарина. В этом году здесь выполнены работы по программе «Формирование комфортной городской среды», и только контейнерная площадка портит общее хорошее впечатление.

Чтобы впредь избежать такого нежелательного контраста, администрация предлагает в первую очередь приводить в порядок те места сбора ТБО, которые находятся рядом с домами, попавшими в федеральную программу благоустройства.

Однако тут же возникает другой вопрос: как сохранить в приличном состоянии то, то будет сделано на средства муниципалитета? И над этим администрации с депкорпусом тоже предстоит хорошенько поразмыслить

Пожалуй, самым сложным в череде мусорных вопросов является заключение договоров на вывоз мусора со стороны жителей частного сектора, а также отстаивание интересов абонентов.

А потому к очередному заседанию комиссии по городскому хозяйству попросили дать поручение юристам администрации изучить договора, которые жителям частного сектора предлагают заключить, и проработать возможность включения в них пунктов, которые позволят абонентам без помощи администрации решать мусорные проблемы с перевозчиком на выгодных условиях.

ГЛАЗА В ГЛАЗА

Не остался незамеченным и сегодняшний перевозчик мусора - ООО «Спец-Транс», который официально обслуживает Балабаново и Ермолино, а по заявлениям жителей улицы Лермонтова, неофициально - Московскую область.

Парламентарии напомнили, что само предприятие, позиционирующее себя исключительно как сортирующее, а не перерабатывающее, размещено на муниципальной земле, целевое использование которой не предусматривает данный вид деятельности. Напомним, что около года назад директор ООО обращался в Городскую Думу с просьбой изменить вид разрешённого использования своей земли, но получил отказ. После этого депкорпус попросил директора компании предоставить документы, на основании которых «Спец-Транс» продолжает работу в границах муниципалитета. Однако, как сообщила юрист администрации Галина ВОРОНЦОВА, до сих пор никаких бумаг в белый дом представлено не было.

В этой ситуации депкорпус обратился к прокурору Боровского района Александру ЕГОРОВУ, попросив его провести проверку законности ведения столь специфической деятельности на территории Балабанова со стороны «Спец-Транса».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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