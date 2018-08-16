16.08.2018

Балабановские трубы рванули до областного руководства



В последнее время аварии на балабановском водопроводе происходят настолько часто, что само по себе слово «авария» утратило свой пугающий смысл. Четыре порыва в системе, и это только за одну неделю.

При этом упрекнуть в чем-то городскую администрацию невозможно - чиновники действительно выбиваются из сил, стараясь хоть как-то уладить ситуацию, однако складывается впечатление, что достучаться до руководства «Калугаоблводоканала» может получиться только у региональных властей.

 

БЕЗ РАМОК

Согласно статистике, потребление воды летом по сравнению с другими периодами сильно возрастает, но жители Балабанова с легкостью могли бы опровергнуть эти данные. Использовать воду тяжело, если её попросту негде взять. За последние несколько месяцев аварии на водопроводе идут одна за другой, но решать проблему почему-то никто не спешит.

Каждый раз ремонтники ограничиваются лишь устранением конкретного порыва или свища, а после этого просто остаются дожидаться очередного. К авариям горожане уже успели привыкнуть, но произошедшие на прошлой неделе четыре порыва подряд уже не лезут ни в какие рамки.

Об этом на прошедшей планерке заявил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что больше не намерен терпеть подобное отношение к боровчанам.

- Это была, что называется, последняя капля. Когда происходит такая авария, а бригад для её устранения просто нет, потому что выходной день, - это недопустимо. У коммунальщиков не бывает выходных, и наша позиция в этом вопросе должна быть максимально твердой, - отметил Николай Александрович.

Однако складывается впечатление, что все эти заявления «водяным монополистам» до лампочки. А между тем, не за горами уже похолодание, и муниципалитеты активно готовятся к началу отопительного сезона. Можно представить, чем обернутся зимой четыре дня без воды! И кто будет тогда нести ответственность за промерзшие квартиры и заболевших жителей?

Как справедливо заметил балабановский градоначальник Вячеслав ПАРФЕНОВ, котельные можно запускать хоть сегодня, однако чего стоят все старания муниципалитета, если в трубах не будет воды.

Главной проблемой в этой ситуации являются деньги, на недостаток которых вечно жалуются представители госпредприятия. Но такие оправдания только приводят в бешенство представителей власти. Во-первых, деньги за свои услуги ГП «Калугаоблводоканал» собирает исправно, ежегодно пытаясь «накинуть» дополнительную копейку за свои непосильные труды. А во-вторых, если у ГП столь трудное финансовое положение, зачем два с лишним года назад его руководство уговаривало балабановских депутатов отдать им в собственность все имущество канализования и холодного водоснабжения, которое являлось муниципальным? Ведь если до этой передачи администрация Балабанова могла достать из кармана муниципалитета «рубль» и направить его на ремонт проблемных участков, то теперь это дело подсудное, поскольку расходование средств на чужое имущество не что иное, как «нецелевка».

 

В ОЖИДАНИИ РЕАКЦИИ

Получается, городские и районные власти, со своей стороны, могут только бороться с последствиями, подвозя воду в бочках для населения  и допекая руководство ГП звонками о необходимости быстрей реагировать на обезвоживание самого крупного города Боровского района.

Единственное решение этого затянувшегося кризиса видится во вмешательстве руководства региона в ситуацию, поскольку никаких иных рычагов воздействия на областного водного монополиста нет!

Понимая это, жители Балабанова, которые вынуждены ездить мыться к знакомым в соседние населенные пункты и закупаться бутилированной водой впрок, уже начали писать гневные обращения в прокуратуру и администрации, в том числе губернатора.

Степан ФЕДОРОВ

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