Погода в доме

Ермолинские управляющие компании боятся жителей?

Вопрос передачи общедомовых тепловых счетчиков в Ермолине неожиданно вылился в очередной крупный конфликт между городской администрацией и управляющими компаниями. УК не хотят принимать себе на баланс нуждающиеся в поверке и установке приборы, власти же ссылаются на то, что не обязаны содержать имущество многоквартирных домов. Пока стороны выясняют отношения, единственными проигравшими остаются горожане.

СЧЕТЧИКИ РАЗДОРА

Абсолютное большинство людей сегодня оплачивают коммунальные услуги по показателям счетчиков. Хорошо это или плохо, можно обсуждать очень долго, но то, что подобная схема расчета тарифа выходит дешевле оплаты по нормативу, - это факт.

Однако мало кто задумывается, что сам по себе прибор учета нужно установить, обслуживать и проводить периодическую поверку. Именно вокруг неё и развернулся конфликт.

Дело в том, что при установке счетчиков несколько лет назад в администрации решили не передавать их на баланс управляющим компаниям, а оставить себе. И вот сейчас, когда пришло время заниматься обслуживанием оборудования, приборы сняли и решили «повесить» на управляющие компании.

Негодование последних абсолютно объяснимо, ведь им придется тратить деньги, чтобы проверить счетчики, заменить неисправные и установить. Спрашивается, почему было не сделать это сразу при установке? Тогда бы за приборами следили, их учитывали при оплате, и конфликта бы не было.

- Мы готовы принять их на баланс, без проблем. Но только после того как администрация проведет их поверку и предоставит нам тариф, по которому жители будут оплачивать содержание, поскольку у нас этой статьи расходов не существует, а деньги из воздуха мы взять не можем, - пояснил директор УК «Русиново» Александр РАКОВИЧ.

ГЛАС НАРОДА

Вроде как ситуация понятна, и можно смело обрушить на чиновников волну народного гнева, однако, если разобраться более детально, начинаешь видеть и оборотную сторону конфликта.

Администрация от своих обязательств не отказывается и уже начала поверку счетчиков. Управляющим компаниям нужно будет лишь установить их в домах, и все. Затраты на это невелики, а выгода для жителей в перспективе огромная.

- По сути, происходящее можно описать так: управляющие компании заранее считают, что жители останутся недовольны предложением повышения тарифа, и потому «встают в позу», отказываясь даже от попыток найти компромисс, - комментирует ситуацию ермолинский градоначальник Евгений ГУРОВ.

Если бы новый тариф назначила администрация, то тогда при недовольстве жителей представители УК могли ссылаться на чиновников, но у тех просто нет таких полномочий, поскольку управлением домами занимаются сами жители через нанятые ими коммунальные компании.

- Управляющие компании просто не хотят идти в народ и разъяснять ситуацию людям. А между тем, если потрудиться разъяснить все по-человечески, то, я думаю, большинство горожан не будет «против» небольшого одноразового платежа, который в дальнейшем не раз себя окупит, - отметил замглавы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и благоустройства Александр ИСАЕВ.

КНУТ И ПРЯНИК

Учитывая, сколько квартир расположено в современном доме, плата с каждой едва бы дотянула до тысячи рублей. А между тем оплата по счетчику ниже нормативной в несколько раз. Донеси эту простую арифметику до жителей - и никаких проблем бы не было вовсе, а вместо этого дело практически дошло до суда.

Чтобы найти выход, администрация работает сразу в нескольких направлениях, буквально используя «кнут и пряник». С одной стороны, в Городскую Думу готовятся подать документы для разработки тарифа, с другой - подготавливается исковое заявление в суд.

В конечном итоге, не так важно, решится конфликт по-хорошему или по-плохому, куда важнее, чтобы главную роль в нем играли не чьи-то личные мотивы, а интересы жителей Ермолина. В противном случае ситуация рискует стать типичной иллюстрацией известной поговорки: пока паны дерутся, у холопов чубы трещат.

Степан ФЕДОРОВ

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