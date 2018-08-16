Боровчане предпочли «белый квадрат» настенной фреске

Большинство людей согласятся с утверждением, что искусство - понятие абсолютно субъективное. То, что для одного человека представляет шедевр с глубоким смыслом, для другого не больше чем хаотичная мазня на холсте.

Картины известного боровского художника Владимира ОВЧИННИКОВА украшают фасады многих зданий в городе и вызывают у горожан положительные эмоции.

Однако последнее его произведение подверглось резкой критике со стороны жильцов дома, на стене которого было изображено. А крайней в этом конфликте почему-то оказалась администрация.

Граффити само по себе - довольно спорный вид искусства, и в сознании большинства людей ассоциируется с протестными движениями и похабными надписями на стенах.

Однако работы таких людей, как Владимир ОВЧИННИКОВ, показывают, что использование фасада в качестве холста иногда может привести к самым положительным результатам.

Его рисунки, посвященные, как правило, различным историческим моментам и личностям, пришлись по нраву горожанам и оживили привычный городской пейзаж.

Однако с работой художника под названием «Вернуть из небытия!», размещенной на стене дома № 1 по улице Коммунистической, вышла неприятная история.

Как отметил сам мастер на своей странице в «Facebook», муниципальные власти просто закрасили её белой краской как неугодную, а сам Владимир Александрович оставил поверх краски ироничную подпись, обозвав новое произведение «Белый супрематический квадрат».

Однако, как выяснилось в дальнейшем, с выводами художник поторопился, и к уничтожению работы в администрации не имеют никакого отношения.

- К творчеству Овчинникова мы всегда относились нормально и никаких проблем в этом не видели. К нам приходили жители, негодующие по поводу того, что на их доме поместили картину подобного содержания, но мы в это вмешиваться не стали. Управляют домом люди, поэтому если рисунок закрасили, то сделали это либо сами жильцы, либо работники УК по их обращению, - пояснил мэр Боровска Михаил КЛИМОВ.

Беря во внимание содержание картины, подобное развитие событий видится вполне возможным. В конце концов, вопросы, связанные с репрессиями и тем более религией, для большинства людей являются довольно болезненными.

И как художник волен свободно выражать свою позицию, жители дома имеют право настоять, чтобы он делал это в другом месте.

Семен ФРОЛОВ

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