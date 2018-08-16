Все вокруг мое

«Водных» неплательщиков из Дылдино призывают вспомнить о совести.



В наше время коммуникации являются неотъемлемой частью жизни. Свет, газ и вода превратились в повседневные атрибуты, из которых состоит понятие о комфорте.

Однако жители деревни Дылдино каждый день задаются вопросом - смогут ли они сегодня набрать воды или полить свой огород, поскольку насосная станция, снабжающая населенный пункт, находится на частной территории, а многие из местных жителей считают оплату счетов ниже своего достоинства.





ОБЩЕЕ ДЕЛО

Решать имеющиеся проблемы можно только совместными усилиями администрации и самих местных жителей, однако, как отмечают чиновники, последние с каждым новым сходом проявляют все меньше активности.

Возможно, люди устали толочь воду в ступе, обсуждая одно и то же, а может, просто потеряли интерес, поскольку доступ к воде у них есть, а остальное и значения не имеет.

Тем не менее нужно понимать, что на сегодняшний день все водоснабжение деревни зависит от прихоти одного человека - владельца расположенного рядом сельскохозяйственного предприятия, и если бизнесмен решит экономить электричество и отключит автомат - вся деревня останется без воды.

Такое уже случалось раньше, поскольку местные жители не получают квитанций от «Водоканала» и думают, что и за воду платить не надо, а предприниматель в результате терпит убытки за чужое благополучие.

Осложняется ситуация еще и тем, что постоянно проживающих здесь не так уж и много, а дачники зачастую оказываются либо не в курсе местных событий, либо и вовсе не проявляют никакого интереса, говоря, что приезжают на пару дней в месяц и не задумываются, откуда берется вода для поливки их огородов.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Администрация же не намерена опускать руки и активно работает с той небольшой частью населения, которую волнует проблему водозабора.

Глава сельского поселения Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА регулярно проводит сходы и предлагает различные варианты, способные дать деревне регулярный доступ к водоснабжению.

- Сейчас люди привыкли жить в комфорте, с туалетом, ванной и душевой кабиной, однако не все понимают, что за это нужно платить. А получается так, что одни люди, чтобы покрыть долги, платят за год вперед, а другие живут, как ни в чем не бывало. Нужно в первую очередь иметь совесть, - отметила Ирина Николаевна.

На последнем сходе было решено еще раз провести подомовой обход всех неплательщиков и попытаться призвать людей к порядку. Что же до более глобальных вопросов, то все они требуют больших финансовых вложений, поэтому в этом году вряд ли стоит ожидать кардинальных сдвигов.

Среди возможных вариантов - создание собственной скважины и протягивание отдельной линии ЛЭП, позволяющей жителям деревни самим регулировать подачу воды, не завися от чьей-либо прихоти.

Оба варианта достаточно дорогостоящи, да еще и должны найти отклик у районных властей.

А до тех пор местным жителям предстоит решать более насущные проблемы. Например, было решено провести осмотр старой водонапорной башни, в последнее время вызывающей серьезной беспокойство у владельцев соседних участков.

Внушает робкий оптимизм лишь то, что и власти, и активисты полны решимости разобраться с водным вопросом раз и навсегда, и если им удастся расшевелить остальную часть населения, то, вполне возможно, уже в ближайшие несколько лет деревня забудет о перебоях с водоснабжением.

Степан ФЕДОРОВ

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