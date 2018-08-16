Обещанного три года ждут

В Боровске взялись за реконструкцию стадиона вскладчину.



Прошедший в России Чемпионат мира по футболу вызвал небывалый всплеск интереса к самой популярной в мире игре с мячом. В принципе, и до этого события в Боровском районе футбол оставался любимым и самым массовым видом спорта. Однако условия, в которых спортсменам приходится оттачивать свое мастерство, сродни спартанским.

Возможно, кто-то вспомнит славное прошлое наших футбольных побед, когда стадионы были далеки от современных собратьев с их искусственными газонами. Но это не повод для того, чтобы сидеть сложа руки, - решили боровские чиновники и поставили себе трехлетний план на реконструкцию районного стадиона.

ДОРОГОЙ «ПИРОГ»

Основным местом проведения футбольных состязаний в Боровске является стадион в бору. Случайный прохожий, если таковой забредет на окраину городского поселения, сможет опознать его по воротам, которые, словно бельмо, маячат белым пятном на безграничном зеленом пространстве. Иных характерных особенностей этот, с позволения сказать, спортивный объект не имеет.

В этой связи боровчанам впору обижаться: почему, например, в Балабанове, в дотационном Ермолине и даже в скромных Совьяках есть свои вполне достойные футбольные поля, а в районном центре его, по сути, нет? Этим вопросом задались не только обычные жители города, но и местные чиновники, регулярно поднимая его на тематических совещаниях.

Заместитель главы администрации Боровского района по социалке Алексей ГЕРАСЬКИН изложил свое видение положения дел. По его словам, сейчас идет процесс проработки с Министерством спорта варианта с включением центрального стадиона в федеральную программу финансирования детских юношеских спортивных школ.

- В следующем году мы точно в нее не попадаем, потому что необходимо, чтобы земельный участок находился полностью в собственности ДЮСШ или был передан туда на праве пользования. Программа предполагает предоставление бесплатного искусственного покрытия, от нас же потребуется основание. Но «пирог» сложный, и требуется проект, который должен пройти государственную экспертизу, - отметил Алексей Васильевич.

Что касается финансовой составляющей озвученных Гераськиным планов, то проект обойдется в полмиллиона рублей, а затраты на тот самый «пирог» - 5 миллионов рублей.

Однако имеются здесь и свои трудности, связанные с тем, что половина футбольного поля формально является частью территории памятника природы. В связи с этим районные чиновники совместно с администрацией Боровска и Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области ведут поиск оптимального пути для выхода из сложившейся ситуации.

- Мы ищем участок взамен нынешнему, на что уйдет минимум 4-6 месяцев. После того, как мы решим вопросы с землей, выйдем на проектирование, а заявление в программу сможем подать на 2021 год, - заявил Алексей Васильевич.

По его мнению, обойтись своими силами и не ждать целых три года у района просто не получится.

- Стоимость реконструкции стадиона составит около 20 миллионов рублей. Для нашего бюджета это неподъемно, - подчеркнул Гераськин.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Администрация Боровска, со своей стороны, чем смогла - помогла: предложила местной Думе проголосовать за передачу городской земли стадиона в собственность района, чтобы там уже предметно начали работать над осуществлением задумки. На такую идею депутаты не только ответили согласием, но и замахнулись на большее - предложили отдать туда же хоккейную коробку, чтобы и ее за деньги бюджетов побогаче привели в достойный вид. Однако тут главе администрации Боровска Михаилу КЛИМОВУ пришлось разочаровать парламентариев, поскольку «коробку» никто забирать не собирается.

Между тем, от обновления футбольного поля, которое впоследствии будет иметь районное «подчинение», боровский градоначальник ждет «дивидендов», надеясь, что новый спортобъект, расположенный в бору, вместе с лыжной трассой и пешими тропами, станет частью большого боровского спортивно-туристического центра.

- По факту, это уже все есть: зимой там катаются лыжники, а летом люди гуляют по тропам. Ну а в будущем нам хотелось бы увидеть здесь какой-нибудь горнолыжный курорт. Так что это место обязательно надо развивать, - сказал Михаил Климов.

Станет ли боровский бор местным Куршевелем, пока загадывать рано. Однако над благоустройством части лесного массива, являющегося памятником природы и находящегося под крылом Министерства природных ресурсов и экологии, депутаты города уже начали работать. В частности, они решили обратиться к своим коллегам из Районного Собрания, дабы те передали просьбу Собранию Законодательному о внесении в правила содержания памятников природы неких изменений, которые позволят, в частности, в боровском бору выполнить работы по освещению пешеходных троп. Парламентарии высших представительных органов эту идею уже обещали поддержать.

Иван КРЕЧЕТ

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