Вне зоны комфорта

Для того чтобы узнать общественное мнение, совершено не надо проводить долгих и затратных опросов населения через соцсети. Достаточно просто выйти на улицу и в удачный момент встретить своих соседей. Вполне логично, что сказать в глаза лично о вас правду решится не каждый, а вот о вопросе политическом или коммунальном - пожалуйста. Если уделить своему собеседнику достаточно времени, можно узнать не только его персональное мнение, но и то, что думают о ситуации его друзья, друзья друзей и так далее.

Ровно такая ситуация случилась и у меня в начале недели. Выхожу из подъезда, а навстречу из машины моя молоденькая соседка. Она - девушка яркая, модная, но в этот раз удивила. В некий ступор при слове «здравствуйте» меня ввел ее головной убор - объемный тюрбан вишнево-красного цвета. Он мало того что не стыковался с общим видом моей соседки, так еще и поражал размером. Присмотревшись, поняла, что и не тюрбан это вовсе, а махровое полотенце, которым она укутала свои мокрые волосы. Оказалось, столь необычный образ, в котором она, к слову, проехала от Обнинска до Балабанова, был продиктован жизненными обстоятельствами, в которые попали все балабановцы благодаря уик-энду работников ГП «Калугаоблводоканал».

О том, как относиться к своей работе, а через неё к абонентам, которые исправно платят за безобразные услуги госпредприятию, - тема отдельная, и ей посвящена статья в этом номере. В данном случае речь идет о том, как многотысячный город пытается выжить в нечеловеческих условиях, пока (не устану повторять) на государственном предприятии, являющемся монополистом в Калужской области, то «верховное» начальство одно за другим меняют, то местные «божки» обедают, не нарушая графика питания, то давно явный для всех дефицит кадров выливается в отсутствие оперативного реагирования на ЧП.

Моя соседка - девушка мобильная: позвонила знакомым в Обнинск, попросилась на помывку и мотнулась на своей машине туда-обратно, поскольку планы на день не оставили ей возможности смиренно ждать, пока «Водоканал» восстановит водоснабжение. Однако совершить такой марш-бросок может далеко не каждый. У одних - работа, у других - нет машины, у третьих - все знакомые только в обезвоженном Балабанове, где в магазинах пятилитровые бутыли с водой - дефицит.

В этой ситуации, говорит моя соседка, люди даже не хотят осмыслить, что администрация никак не может повлиять на проблему. В обиде, местных чиновников тыкают носом в благоустройство, которое столь стремительно шагает по городу. Дескать, пыль в глаза пускают: на красоту деньги есть, а на новые трубы - нет!

Возможно, и стоит лишний раз объяснить, что нет у органов местной власти никакой власти над коммунальным монополистом. Но разве это важно людям, которые, придя домой, хотят попасть в привычную зону комфорта, а не коммунального коллапса.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»