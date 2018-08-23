23.08.2018

Балабановским школьникам рассказали об истории Государственного флага



С  ХХ века  во всем мире установлена обязательная традиция - каждой стране иметь свои флаг, герб и гимн.

     Прямоугольное бело-сине-красное полотнище знакомо каждому жителю России. Утверждено оно было относительно недавно: в 1993 году, а 20 августа 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал Указ, в котором говорилось: «Установить праздник - День Государственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 августа». 

 

С того времени, без этого отличительного знака не обходится ни одно важное для страны событие.

Под музыку и слова гимна, под расправленным государственным флагом деятелям культуры, ученым и спортсменам вручают награды, молодые солдаты принимают присягу, а для школьников проходит «Последний звонок».

В рамках празднования Дня государственного флага России в Балабановской  городской библиотеке прошел патриотический  час для школьников «Под флагом России я живу»

Мероприятие началось с показа  электронной презентации, в ходе которой библиотекари напомнили ребятам о трёхсотлетней истории главного официального символа страны.

В   этот день также для ребят работала книжная экспозиция «Великий Российский прославленный флаг»,  на которой разместилась информация и  брошюры не только о российском флаге, но и о государственном гимне и гербе. 

В  мероприятии принимал участие  председатель территориальной избирательной комиссии города Боровска Кирилл СПИЧЕНКО.

 

В процессе беседы он для развития познавательного интереса и расширения информированности детей в области государственной символики задавал вопросы ребятам, из истории появления и «жизни» российского триколора, помогал отвечать на вопросы викторины.

В конце встречи ребята получили от Кирилла Юрьевича памятные подарки.

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