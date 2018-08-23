Ворсино благоустроят за средства федерального и местного бюджетов

Благоустройство поселения, пожалуй, - один из самых важных показателей работы администрации в глазах местных жителей. Это очень хорошо понимают в Ворсине, где власти активно занимаются облагораживанием села не только за счет местной казны, но и принимая участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

СВОИМИ СИЛАМИ

Масштаб изменений, произошедших в Ворсине за последние несколько лет, поражает, и, двигаясь по главной улице сельского поселения, нетрудно предположить, что недалек тот час, когда оно сможет начать конкурировать в комфорте с соседями-городами.

О том, что за проекты реализуются здесь в настоящий момент, и каких изменений стоит ожидать жителям в следующем году, нам рассказал заместитель главы местной администрации по вопросам муниципального хозяйства и социальной сферы Анатолий КОЛЮКАЕВ.

Что примечательно, Анатолий Викторович настоял, чтобы наша беседа проходила не в стенах кабинета, а во время прогулки по поселению, во время которой замглавы показал все адреса, где идеи нашли свое воплощение.

В этом году администрация серьезно подошла к дорожным работам и, кроме ямочного ремонта, провела самую настоящую реконструкцию проезжей части между центром села и железнодорожной станцией.

Теперь их соединяет более полутора километров нового асфальта, при этом параллельно был обновлен пешеходный тротуар на всем протяжении полотна.

- К работам стараемся подходить комплексно и основательно. Если уж сделали дорогу, то нужно позаботиться о том, чтобы её не пришлось переделывать в ближайшее время. Чтобы вода не стояла, сразу сделали бетонный желоб для её отвода, а в пешеходной зоне в будущем планируем посадить газон и установить лавочки, - делится планами Анатолий Викторович.

То, что администрация не привыкла размениваться на мелочи, видно буквально везде. Например, центральная площадь, где в настоящий момент полностью переделывают фонтан, скоро изменится до неузнаваемости. За десять миллионов рублей здесь планируется поменять плитку, провести озеленение, чтобы пространство выглядело единым целым с недавно обновленным воинским мемориалом.

ОДНИМ МАХОМ

В этом году Ворсино впервые принимает участие в федеральной программе по созданию комфортных территорий для жителей за счет бюджетных средств. Объем работ, запланированных здесь, сильно уступает Балабанову, но это, скорее, не слишком удачное и корректное сравнение, учитывая как минимум статусы двух поселений.

Тем не менее и задуманные на 2018 год ворсинской администрацией планы в рамках выделенных средств удалось немного расширить.

Изначально планировалось благоустроить две придомовых территории, однако в результате торгов администрации удалось значительно сократить итоговую сумму. На сэкономленные средства тут же разыграли еще один аукцион, добавив к «Комфортной среде» еще и третий двор.

- Выбирали дома не случайно: они расположены рядом, и это позволило нам создать здесь единое пространство, в котором дворы бы дополняли друг друга и не выбивались из общего вида, - поясняет Колюкаев.

Работы здесь запланированы не такие масштабные, однако изменения точно придутся по вкусу местным жителям. На смену бурьяну и пустырям придет уютная зона отдыха с лавочками и газоном, а старую разваливающуюся сушилку заменит современная конструкция. Не оставят без внимания и внутридворовые проезды, а также входные группы подъездов.

В целом же Ворсино можно назвать хорошим примером того, как небольшие поселения могут создавать для своих жителей достойные условия жизни, заставляя забыть о мыслях о переезде в город.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»