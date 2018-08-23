Боровск широко отметил 660-й день рождения

В минувшую субботу районный центр праздновал очередную солидную веху в своей истории. Поздравить Боровск с юбилеем приехало множество гостей, а власти приложили все усилия, чтобы торжество запомнилось горожанам на долгие месяцы.

Сегодня не так уж просто придумать такой сценарий праздника, чтобы по-настоящему удивить людей. Тем не менее, в боровской администрации приложили максимум усилий, чтобы никого не оставить равнодушным.

Началось все с торжественного открытия стелы «Город воинской доблести» в память всех защитников родного края, не раз дававших отпор врагам Отечества именно на боровской земле.

Начало же самих гуляний ознаменовал «Парад колясок».

Креативные мамы и папы при поддержке своих чад произвели настоящий фурор. И даже после того, как ризы во всех номинациях были разыграны, зрители долгое время не отпускали участников домой, буквально заваливая просьбами сфотографироваться.

Не менее красочной выдалась и официальная часть, в рамках которой горожане не только услышали поздравления первых лиц города и района, но и смогли вживую понаблюдать за парадом исторических личностей, внесших вклад в развитие поселения.

Ну а финальным аккордом праздника стал красочный салют, который в социальных сетях вспоминают даже неделю спустя.

Как отметил мэр города Михаил КЛИМОВ, все прошло на самом высоком уровне и без неприятных сюрпризов.

- Это был замечательное торжество, и я не побоюсь сказать, что организация празднования Дня Города в Боровске в этот раз достигла такой высокой планки, какой не удавалось достичь раньше, - отметил Михаил Павлович.

Подводя итоги, хочется сказать, что праздник выдался насыщенным и необычным, а организаторы постарались, чтобы все прошло в соответствии с их задумкой.

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