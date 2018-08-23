23.08.2018

Боровск широко отметил 660-й день рождения



В минувшую субботу  районный центр праздновал очередную солидную веху в своей истории. Поздравить Боровск с юбилеем приехало множество гостей, а власти приложили все усилия, чтобы торжество запомнилось горожанам на долгие месяцы.

 

Сегодня не так уж просто придумать такой сценарий праздника, чтобы по-настоящему удивить людей. Тем не менее, в боровской администрации приложили максимум усилий, чтобы никого не оставить равнодушным.

Началось все с торжественного открытия стелы «Город воинской доблести» в память всех защитников родного края, не раз дававших отпор врагам Отечества именно на боровской земле.

Начало же самих гуляний ознаменовал «Парад колясок».

Креативные мамы и папы при поддержке своих чад произвели настоящий фурор. И даже после того, как ризы во всех номинациях были разыграны, зрители долгое время не отпускали участников домой, буквально заваливая просьбами сфотографироваться.

Не менее красочной выдалась и официальная часть, в рамках которой горожане не только услышали поздравления первых лиц города и района, но и смогли вживую понаблюдать за парадом исторических личностей, внесших вклад в развитие поселения.

Ну а финальным аккордом праздника стал красочный салют, который в социальных сетях вспоминают даже неделю спустя.

Как отметил мэр города Михаил КЛИМОВ, все прошло на самом высоком уровне и без неприятных сюрпризов.

- Это был замечательное торжество, и я не побоюсь сказать, что организация празднования Дня Города в Боровске в этот раз достигла такой высокой планки, какой не удавалось достичь раньше, - отметил Михаил Павлович.

Подводя итоги, хочется сказать, что праздник выдался насыщенным и необычным, а организаторы постарались, чтобы все прошло в соответствии с их задумкой.

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»

Проект души. В Обнинске пройдет очередной благотворительный фестиваль «ДивоФест»

В Балабанове впервые отметят День «городка»

Балабановским школьникам рассказали об истории Государственного флага

Юные боровчане на день города побывают на «Шоколадной фабрике»

С утра до ночи

День рождения Калужской области - не грустный праздник!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
27
августа
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление