На должников по капремонту подадут в суд

Низкая собираемость платы за капитальный ремонт уже долгое время остается одной из главных забот районной администрации. На сегодняшний день, боровчане задолжали фонду капитального ремонта порядка 29 миллионов рублей, что по мнению чиновников, является совершенно недопустимым показателем.

Активно бороться с неплательщиками было решено на прошлой неделе, и можно с уверенностью сказать, что за это дело взялись очень основательно.

Идеальная на бумаге схема, по которой с 2014-го года платежи за капремонт начислялись в специально созданный фонд где и хранились до востребования, в реальности столкнулась с множеством трудностей.

Главная из них - нежелание людей каждый месяц платить деньги за работы, которые, возможно, будут проводиться через несколько лет.

Именно это непонимание во многом стало причиной того огромного долга, который висит на районе и по сей день.

Особенно актуальна проблема в городах, Боровске, Балабанове и Ермолино, где преобладают многоквартирные дома, а значит и проживает основная часть должников.

Откладывать вопрос в долгий ящик главы администраций не намерены и уже сейчас начали делать первые шаги по привлечению неплательщиков к ответу. Делать это планируют двумя путями - через диалог и непосредственно судебное разбирательство. Однако для того, чтобы начать претензионную работу, необходимо сперва получить выписку о задолженности и статусе жильца.

В настоящий момент в Балабаново собирают документы по 250 горожанам, в Ермолине было подготовлено 186 исковых заявлений, а в Боровске 181.

Параллельно с властями работают и управляющие компании, проводящие разъяснительные работы на своих территориях.

Гораздо меньше забот возникает в сельских поселениях, поскольку частный сектор к такому понятию как капитальный ремонт в принципе не имеет никакого отношения.

Тем не менее, свои должники есть и здесь, пусть их и можно пересчитать по пальцам.

К слову, пока что наибольшую активность проявили в совхозе Боровском, где в отличие от соседей не только подготовили документы, но и в трех случаях уже успели взыскать недостающую сумму.

В целом же, несмотря на то, что в настоящий момент чиновники вынуждены заниматься бумажной волокитой, видно, что в этот раз должникам не дадут спокойной жизни. Уже к концу недели большая часть заявлений будет передана в суд, а после этого у неплательщиков вряд ли останется какой-либо выбор.

С другой же стороны, складывается впечатление, что сегодняшняя печальная статистика исходит в первую очередь от непонимания людей, что делаемые ими взносы в конечном итоге пойдут на их же благо. Если сравнить объем работ по ремонту домов в последние годы с показателями пятилетней давности, то становится видно, насколько сильно продвинулся Боровский район за последнее время.

И если каждый человек начнет понимать, что именно от него зависит, в каком подъезде он будет жить через пять лет, и его вклад может приблизить момент долгожданного ремонта, то и показатели собираемости неизбежно возрастут.

Справка

ЛЬГОТЫ ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ



Не следует забывать, что некоторые категории граждан имеют право воспользоваться льготами при оплате квитанций за капитальный ремонт.

В эту группу входят инвалиды 1-й и 2-1 группы, дети-инвалиды и их родители, а также людей старше 70-ти лет.

Эти граждане имеют право получить 50% компенсации после оплаты счета. Иными словами, сумма в квитанции не изменится, но после её внесения можно обратиться в управление социальной защиты для возвращения части средств.

Еще один важный нюанс, о котором не стоит забывать, это сам механизм начисления платы. Итоговая сумма высчитывается по каждому прописанному в квартире жильцу, и льгота распространяется только на вашу часть.

Иными словами, если кроме льготника проживает еще три человека, то 50% вернуться только с ¼ части оплаченного счета.

Степан ФЕДОРОВ

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