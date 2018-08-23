Горячая пора

Боровчанам разрешили сжигать мусор при соблюдении всех предосторожностей.

Каждый дачник или землевладелец хоть раз задавался вопросом - что делать с накопившимся мусором в виде опиленных веток, листвы, старых досок и прочего хлама? Самый простой вариант - свалить все в кучу и поджечь, однако это небезопасно и, как мы привыкли думать, незаконно.

На самом же деле запретить вам развести огонь на собственном участке никто не в силах, нужно лишь соблюдать необходимые меры безопасности.

ПРАВО КАЖДОГО

Из года в год неосторожные огородники подкидывают пожарным работы. Особенно «горячей порой» принято считать разгар дачного сезона и первый месяц осени, когда начинается активный листопад, и мусор накапливается буквально за несколько дней.

Самый простой способ избавиться от него - развести костер и сжечь. Однако за такую рисковую затею можно получить административный штраф, и тут-то и начинается самое интересное.

- Дело в том, что сжигать отходы можно только в специальных местах, утвержденных представителями МЧС, а у нас в районе их просто нет. И люди задаются справедливым вопросом - где им тогда этим заниматься, как не на своем участке, - заметила замглавы по вопросам земельных и имущественных отношений Лидия АРЕШКИНА, подчиненные которой и призваны ограничивать излишне ретивых «пироманов».

На самом же деле запретить вам развести костер чиновники права не имеют. Такая возможность прописана в законодательстве, однако, как отметил начальник отдела надзорной деятельности МЧС Александр ЛАРИОНОВ, важно помнить о нескольких нюансах.

- Это возможно при соблюдении всех правил безопасности. То есть горение должно быть контролируемым, производиться в яме или, например, бочке. Сжигание должно проходить в безветренную погоду и на расстоянии 15-20 метров от деревянных строений. В остальном это ваше право, если по району не введен режим пожарной опасности, когда подобные действия попадают под временный запрет, - рассказал Александр Владимирович.

В то же время некоторые особо хитрые граждане умудряются набить в бочку чуть ли не целиковые деревья, которые во время сжигания разлетаются угольками на всю округу, что чревато риском возгорания соседских построек или сухостоя за забором.

ПОД ПРИСМОТРОМ

В остатке получается довольно спорная ситуация, когда, с одной стороны, закон не запрещает, а с другой - требует строжайшего контроля. В подобных условиях отдушиной для владельцев земельных участков может стать «официальное» место для сжигания, организованное администрацией.

Подобный опыт был реализован на территории СП Ворсино, когда в безветренный день жители могли принести свой мусор в специально выделенное место и сжечь его под присмотром пожарных.

- Мы устраивали в деревнях сходы, где обсуждали этот вариант с жителями и нашли у них поддержку. К вопросу пожарной безопасности люди относятся с большим вниманием, а потому приходили в назначенное время и сжигали накопившийся мусор, - отметил заместитель главы администрации Ворсина Анатолий КОЛЮКАЕВ.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

В то же время стоит отметить, что разведением незаконных костров грешат не только землевладельцы.

Некоторые частные предприниматели также не прочь сэкономить на утилизации, что порой выливается в чрезвычайные происшествия. Примером тому может служить недавний пожар на пилораме возле деревни Денисово.

Рабочие сжигали старые поддоны, однако не учли ветер, в результате чего огонь перекинулся на стоявшие рядом деревянные основания. В результате экономия на вывозе мусора обернулась не только потерей части товара и сгоревшим грузовым автомобилем, но и денежным штрафом за административное нарушение.

А потому хочется лишний раз напомнить, что небольшая экономия порой может обернуться большой бедой, и если вы твердо намерены развести костер рядом со своим домом, то не поленитесь перед этим уточнить все правила безопасности.

Степан ФЕДОРОВ

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