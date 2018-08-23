Дорогая труба

Балабановских пенсионеров хотели «развести» на тридцать тысяч после аварий на водопроводе.



Несмотря на заверения сотрудников «Калугаоблводокнала» об устранении большинства протечек, жители Балабаново до сих пор вынуждены мириться с последствиями аварии на водопроводе.

Одно из них - активизировавшиеся мошенники, под видом сантехников предлагающие решить все возникшие проблемы.

Примечательно, что уставшие от халатности областного оператора люди готовы поверить кому угодно, и если завтра подобная ситуация повторится в том же Боровске или Ермолино, район захлестнет очередная волна преступности.

НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ

О том, что для выманивания денег у доверчивых горожан преступники готовы идти на любые ухищрения, было сказано немало. Тем не менее раз за разом находятся люди, идущие у обманщиков на поводу и добровольно отдающие свои сбережения за установку несуществующих газовых котлов или замену труб.

Особенно циничным подобный метод «развода» выглядит на фоне недавней аварии в Балабанове, когда уставшие сидеть без воды жители готовы поверить во что угодно, лишь бы не гадать, смогут они вечером сходить в душ или нет.

Как правило, жертвами мошенников становятся пенсионеры, и данный случай не стал исключением. Местом действия в этот раз стал дом № 4 по улице 1 Мая.

Действовали молодые люди по стандартной схеме - представлялись сотрудниками организации, чье название оказывалось крайне созвучно с региональным оператором, показывали удостоверения и предлагали осмотреть водопроводные трубы. После чего следовало предложение обновить оборудование по последним технологиям за чисто символическую плату в двадцать семь тысяч рублей.

На увещевания «водопроводчиков» поддались две пенсионерки, одна из которых была готова прямо сегодня снять деньги со сберегательной книжки, благо, мужчины услужливо согласились подбросить её до банкомата. Все могло обернуться очередной неприятной историей, если бы не бдительность соседей.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА

В наше время люди могут прожить всю жизнь в одном доме и даже не здороваться со своими соседями. Однако в подъездах, где есть костяк активистов, а жильцы не сторонятся друг друга, соседская взаимовыручка порой помогает дать отпор даже самым изворотливым преступникам.

Так и случилось в этот раз. Пообщавшись с мошенникам, старшая по подъезду сразу заподозрила неладное и попросила пенсионерок не спешить отдавать мужчинам денежные средства до выяснения всех обстоятельств.

- Удостоверение было очень подозрительным. Новенькое, как будто только отпечатали, а сама обложка от времени чуть ли не разваливается. К тому же я решила позвонить в «Калугаоблводоканал», узнать, проводят ли они какие-нибудь обходы. Там сказали, что ничего подобного у них не проводится, и не надо верить каждому встречному, - рассказала заподозрившая неладное Людмила СТАЛЕНКОВА.

Эти слова представители водного монополиста подтвердили журналистам «Недели», отметив, что их сотрудники занимаются только обслуживанием центральных городских сетей, и если у них возникает нужда выйти пообщаться с населением, то об этом будет сообщено предварительно через управляющую компанию.

Бдительные горожане решили не сидеть сложа руки, а обратились со своими подозрениями в правоохранительные органы.

Реакция не заставила себя долго ждать. Прибывший по вызову наряд полиции ознакомился с предъявленными ксивами и без лишних разговоров предложил мужчинам продолжить разговор уже в отделении.

Несмотря на то что в данной ситуации преступники остались ни с чем, не исключено, что особо ушлые мошенники вполне могут сыграть на общей беде и провернуть подобную схему в других населенных пунктах района и области.

А потому горожанам не следует терять бдительности при общении с незнакомыми людьми и лишний раз напомнить об этом своим пожилым родственникам.

Степан ФЕДОРОВ

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