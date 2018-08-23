Особое положение

Чем обернется для Боровска статус исторического поселения?

За свои 660 лет Боровск многое пережил, становясь эпицентром значимых в масштабах всей страны событий. Его история и колорит давно снискали ему славу патриархального города с богатыми православными, военными и купеческими корнями. А потому идея обретения этим населенным пунктом статуса исторического поселения многим старожилам кажется вполне заслуженной и обоснованной.

Однако те, кому предстоит в дальнейшем жить и соответствовать новому почетному положению, полны смятений: не превратит ли штамп исторического поселения и без того ветхий Боровск в груду развалин и не сделает ли его жителей заложниками старины.

БОЛЬШОЕ СОКРАЩЕНИЕ

История придания статуса исторического поселения в нашей стране в этом году отметила свое 48-летие. Впервые это понятие было введено в мае 1970 года постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Государственным комитетом Совета министров России. Тогда и был впервые утверждён список из 115 исторических городов и других населённых пунктов.

Спустя 20 лет, в 1990 году, был принят новый список исторических населённых мест РСФСР. На сей раз число избранных увеличилось в разы и включило в себя 426 городов, 54 посёлка городского типа и 56 сёл.

Однако и этот вариант оказался не конечным. Еще через два десятка лет, в 2010 году, был издан совместный приказ Минкульта и Минрегиона № 418/339, согласно которому перечень исторических городов России был сокращён более чем в 11 раз. В результате этого «прореживания» из 478 статусных населённых пунктов таковыми остались лишь 41.

С одной стороны, в этом сокращении нет ничего удивительного: Россия, конечно богата своей историей, но столь щедрая раздача статусов как-то удешевляет саму идею. Но есть и другая сторона этой «медали». Вероятно, для многих покажется удивительным, что при последнем пересмотре обладателей почетного статуса его лишили такие города, как Великий Новгород, Псков, Углич, Переславль-Залесский и даже Москву!

Вряд ли среди россиян найдется человек, считающий, что столица нашей Родины не обладает никакой исторической ценностью, и, следовательно, оберегать от разрушения и новоделов её не надо. Отсюда и первые подозрения: с чего вдруг Москва отказалась или не отстояла такой почетный статус?

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...

Во главе идеи сохранения исторической самобытности Боровска стоит его экс-мэр Владимир КАНУННИКОВ. Со своими единомышленниками он долгие годы отстаивал обретение статуса и для осуществления этого проделал огромную работу: написал множество обращений в разные инстанции и провел массу личных встреч с теми, кто может ускорить решение данного вопроса.

Понятно, что по такому тернистому пути Владимир Семенович отправился не от хорошей жизни любимого города. Достаточно вспомнить серию пожаров и разрушений исторических зданий, случившуюся несколько лет назад, умножить это на открытое нежелание прежнего руководства города заботиться о старинном Боровске и работать над этим в тандеме с местными активистами, и пазлы сразу сложатся - статус исторического поселения оказался единственной возможностью уберечь любимый город от тотального разрушения.

Однако идея сохранения, хорошая сама по себе, как это часто бывает, проседает на этапе реализации. А потому депутаты и администрация, недавно вновь обсудившие данную тему, опасаются, что статус окажется неким поощрением «похлопать по плечу», которое ничего, кроме звучного слова, городу не принесет.

ГЛЯДЯ СО СТОРОНЫ

Как подметил экс-глава города, а ныне рядовой депутат боровской Городской Думы Николай КУЗНЕЦОВ, сейчас у народных избранников нет шанса повлиять на ситуацию. Министерство культуры, где напористость Владимира Канунникова нашла поддержку, запустила механизм, в котором вопросом присвоения статуса предстоит заниматься властям области, а не города.

- Если мы не инициировали данный процесс, то Гордуме остается только наблюдать со стороны, - резюмировал Николай Васильевич.

Такое откровение порядком расстроило парламентариев, которые посчитали обход их мнения несправедливым, как, впрочем, и мнения жителей города, которых, по большому счету, никто не спрашивал о готовности вступить в жесткие рамки исторического поселения. В пылу обсуждения даже прозвучал призыв провести референдум, чтобы каждый горожанин мог высказаться на данную тему.

Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ не стал прогнозировать ситуацию со статусом, однако заметил: если этот процесс перейдет в активную стадию, то властям города надо быть начеку, дабы не допустить появления в Боровске необдуманных охранных зон.

НЕ ШАГУ В СТОРОНУ

Чтобы понять, что имеет в виду боровский градоначальник, следует знать некие тонкости данной темы. А именно то, что статус исторического поселения не обязательно охватывает весь населенный пункт, это могут быть и его части, попавшие под охрану в рамках федерального закона № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Вероятно, именно этот, «частичный», вариант и может ждать Боровск. Но даже патронат законодательства над отдельными зданиями, ансамблями и пространствами несет в себе массу трудностей, решать которые придется именно органам местной власти, на которые возлагается сохранность исторической ценности.

Следует понимать, что это не просто регулярный мониторинг того, как выглядит «статусное» здание. Это целый список мер, помогающих обеспечить сохранность, в том числе историко-культурную, объекта, его приспособление для современного использования, соблюдение всех сохранных требований при ремонтах и реставрациях, применяемых как к частным зданиям, так и к жилым домам, попавшим под гриф исторической ценности. Причем за нарушение прописанных правил предусмотрена ответственность не только административная, но и уголовная.

И вроде бы, все хорошо придумано - закон со всех сторон защищает исторические поселения, но его финансовая составляющая рассчитана на «парниковые» условия. Если заставить собственника здания с особым статусом соблюсти все прописанные требования трудно, но при напористости власть имущих, можно, то содержать, а в боровском случае в доминирующем большинстве - реанимировать здания, являющиеся муниципальной собственностью, - нереально. На это попросту нет денег в бюджете. То есть денег нет, а ответственность имеется. И до тех пор, пока не появится четкий механизм господдержки исторических поселений (ведь история сохраняется для всего государства, а не только для жителей конкретного населенного пункта), данный федеральный закон будет оставаться еще одним хорошим, но «мертвым» документом. А стоит ли при таком раскладе идти практически на плаху - вопрос, ответы на который противоречат друг другу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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