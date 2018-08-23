По моему хотению

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Чиновники ждут глобальных перемен в новом году.

Как известно, распределение бюджетных средств на следующий год начинается примерно в середине осени, и к этому времени главам администраций было бы неплохо представлять, какие вопросы они поставят во главе угла.

Особенно актуален этот вопрос для сельских поселений, не имеющих крупных источников дохода и вынужденных выбирать, на что пойдут собранные средства. «Неделя» разузнала, какие вопросы волнуют чиновников больше всего и каких перемен следует ожидать боровчанам в 2019-м году.

ЭКОЛОГИЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Так сложилось, что бюджет Боровского района, как и всей Калужской области в целом, носит социальный характер. Это означает, что большая его часть уходит на обеспечение населения всеми необходимыми благами - медициной, образованием, охраной правопорядка и прочими нуждами. Примерно та же картина и в поселениях, только масштаб совсем иной.

В городах, обладающих более развитой инфраструктурой и высокой плотностью населения, следить за потребностями и нуждами горожан гораздо проще, в то время как сельским администрациям постоянно приходится делать выбор, отдавая приоритет наиболее безотлагательным делам.

Например, в СП Асеньевское в следующем году планируется уделить внимание вопросу экологии.

- Задумки у нас грандиозные. В первую очередь они касаются строительства очистных сооружений в деревне Борисово, поскольку экология - слишком важная сфера, чтобы ей можно было пренебречь, - пояснила глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Также не исключено, что будут приняты серьезные меры для решения проблемы с водозабором в деревне Дылдино, о чем Ирина Николаевна упоминала на сходе с жителями. Все имеющиеся варианты требуют основательной проработки, и заняться ею в этом году не представляется возможным, так что планов на 2019-й в сельском поселении хватает.

К слову, Асеньевское - не единственная территория, решившая поставить во главу угла заботу об окружающей среде. Такие же настроения царят в администрации Совьяков, где, по словам главы администрации Николая ГАЛЕНКОВА, сейчас также работают над проектом новых очистных.

- Детские площадки, благоустройство - это само собой, но основная наша цель -построить новые очистные сооружения. Есть некоторые сложности, но мы над этим работаем и надеемся, что никаких проблем в будущем не возникнет, - рассказал Николай Константинович.

ПО СЕНЬКЕ И ШАПКА

Выходит, что в следующем году есть надежда существенно повысить качество стоков в Боровском районе, однако остается открытым вопрос - где же главы администраций возьмут необходимые средства?

Осилить строительство такого масштаба в одиночку сельским поселениям явно не по зубам. Потому надеяться приходится либо на запущенную бывшим главой районной администрации Ильей ВЕСЕЛОВЫМ инвестиционную программу, либо на прямые финансовые вливания из бюджетов более высоких уровней.

Однако здесь тоже есть свои нюансы, кроме очевидной «нерезиновости» кошелька. Например, для того, чтобы получить деньги из областного бюджета, необходимо подать всю нужную документацию в министерство ЖКХ уже до первого февраля, а это значит, что начинать работать над проектами нужно уже сейчас.

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

Впрочем, различные федеральные и региональные программы - вовсе не панацея. Порой они могут оказаться серьезным обременением для бюджета, на которое приходится идти из-за отсутствия альтернатив, как это произошло в случае с совхозом Боровский.

Обладая скромным доходом, поселение, тем не менее, лишено ярко выраженных «болевых точек» и вместо решения насущных проблем может позволить заниматься благоустройством.

- Мы активно участвуем в программе «Формирование комфортной городской среды», и наша первостепенная задача - обеспечить свою часть финансирования. К сожалению, на это уходит львиная доля средств, поэтому приходится чем-то жертвовать. Планов много, но денег на их воплощение не хватает, - посетовал глава администрации Антон МАСНЯК.

Тем не менее, как отметил Антон Александрович, о своих обещаниях чиновники не забывают и, помимо «комфортного» благоустройства, намерены привести в порядок пешеходные тротуары, о чем их просили сами жители, и приступить к дорожным работам.

БОГАТЫЙ «РОДСТВЕННИК»

Единственным поселением, которое может позволить себе заниматься одновременно и благоустройством, и серьезным строительством, можно назвать село Ворсино, бюджету которого могут позавидовать даже в соседних городах.

- Большое внимание будем уделять газификации, и надеемся, что область нас в этом начинании поддержит. Кроме того, мы не первый год проводим работу по благоустройству воинских мемориалов и планируем продолжить в следующем году, - рассказал глава администрации Георгий ГУРЬЯНОВ.

В результате же о том, что из задуманного будет реализовано, а что продолжит существовать только на бумаге, мы узнаем в следующем году. Однако то, что чиновники не откладывают дела в долгий ящик и уже сейчас активно работают над проектами, позволяет надеяться на положительный исход. Важно лишь, чтобы их начинания не стали заложниками возможностей.

Степан ФЕДОРОВ

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