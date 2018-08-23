До первой пенсии

Недавно задумалась о старости. Своей. Мне до нее, по собственному мироощущению, еще лет сорок, но тем не менее, есть «маячки», которые гораздо раньше напомнят о наступлении преклонного возраста. Несмотря на то что повод для таких размышлений был совершенно иным, конечная точка маршрута в собственных чертогах разума подвела меня к мыслям о пенсии и ее реформе.

Само слово «реформа» в нашем государстве ничего хорошего не сулит. И тут дело не в моем нигилизме, а в горьком опыте как минимум при соприкосновении с образованием и медициной.

Вроде бы такие паникеры, как я, должны успокоиться: вместе с повышением пенсионного возраста обещают и увеличение ежемесячных выплат до «достойного» уровня. Но, во-первых, неизвестно, сколько из нас дотянет до первой пенсии, а во-вторых, не верится, что понятия достойности у нас с государством совпадут.

В общем, во всех грядущих переменах мне виделись исключительные минусы, пока в моих мыслях не появилась покойная бабушка Таня. Она, в войну оставшаяся на руках с двумя младшими сестрами и братом, вырастила и выкормила их. Потом долгие годы работала на кирпичном заводе, выполняя тяжелую работу наравне с мужиками. А когда подошел пенсионный возраст, устроилась вахтером на Балабановскую экспериментальную фабрику. Ушла с этого места работы, график которой был с ночными сменами, ближе к семидесяти годам. Но сделала это не потому, что устала, а из-за сокращения «по старости».

Я помню, как она плакала! Плакала не потому, что потеряла в деньгах, а потому, что из-за возраста лишилась возможности общения с людьми, перестала быть полезной за рамками семьи.

А потом всплыли другие примеры: моих родных, которые, будучи пенсионерами, продолжают работать. И мотивация у них не ограничивается дополнительным заработком, просто им кажется, если они перестанут работать - наступит старость, а ведь они еще так молоды душой и не хотят обрекать себя на вязание носков в четырех стенах даже очень горячо любимым внукам.

Поразмышляв обо всем этом, мне еще меньше захотелось стареть. И возможно надвигающаяся реформа поможет в этом деле, продлив молодость путем повышения пенсионного возраста. Но пусть, когда пробьет тот неминуемый час, когда я впервые отправлюсь на почту в отведенное число, меня и соседей по очереди государство приятно удивит, дав почувствовать его достойное отношение к своим пожилым гражданам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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