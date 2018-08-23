Боровский район не даст замерзнуть Наро-Фоминску-11

Уже не первый год перед началом отопительного сезона встает вопрос о том, кто будет греть военный городок Наро-Фоминск-11, который Минобороны никак не решится передать Калужской области, а именно в границы Боровского района. Это обстоятельство ежегодно становится препятствием для проведения подготовительных работ к новому отопительному сезону. Ведь при таком положении траты боровского или калужского бюджетов на военный городок являются нецелевым использованием средств.
Тем не менее власти Боровского района постоянно ищут возможность оказать поддержку.
- Мы всегда готовы помочь, если в этом возникает необходимость. В ближайшее время состоится рабочая поездка на котельную, чтобы точно выяснить, в чем она нуждается, а потом будем думать. Возможно, привлекать каких-то спонсоров или искать другие пути оказать поддержку не выходя за рамки наших полномочий, - отметил замглавы районной администрации по коммунальной части Алексей СТЕПАНОВ.