Боровский район не даст замерзнуть Наро-Фоминску-11

Уже не первый год перед началом отопительного сезона встает вопрос о том, кто будет греть военный городок Наро-Фоминск-11, который Минобороны никак не решится передать Калужской области, а именно в границы Боровского района. Это обстоятельство ежегодно становится препятствием для проведения подготовительных работ к новому отопительному сезону. Ведь при таком положении траты боровского или калужского бюджетов на военный городок являются нецелевым использованием средств.

Тем не менее власти Боровского района постоянно ищут возможность оказать поддержку.

- Мы всегда готовы помочь, если в этом возникает необходимость. В ближайшее время состоится рабочая поездка на котельную, чтобы точно выяснить, в чем она нуждается, а потом будем думать. Возможно, привлекать каких-то спонсоров или искать другие пути оказать поддержку не выходя за рамки наших полномочий, - отметил замглавы районной администрации по коммунальной части Алексей СТЕПАНОВ.

В целом же пусть у чиновников пока и нет конкретного плана действий, можно с уверенностью сказать, что в администрации твердо намерены не бросать людей, не по своей вине попавших в непростую ситуацию, и использовать все возможные варианты, чтобы не дать городку замерзнуть с началом холодов.

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