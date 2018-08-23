В Балабанове впервые отметят День «городка»

Двадцать пятого августа военному городку Балабаново-1 исполняется 70 лет. В честь этой знаменательной даты жители впервые отметят день рождения своего поселения. Различные мероприятия будут проходить с утра и до самого вечера, а с полной программой празднования вы можете ознакомиться ниже.

9:30 - 10:00 - Общее построение, митинг (плац).

10:00 - 11:00 - Торжественная часть праздника, вручение благодарственных писем разного уровня, наград победителям конкурса детских рисунков (ДК «Ракетчик»).

11:00 - 13:00 - Спортивные соревнования с участием в/частей, учреждений, предприятий и жителей городка (мини-футбол, теннис, шахматы, быстрые шашки, пляж. волейбол, армреслинг, полоса препятствий, стрельба).

13:00 - 13:15 - Подведение итогов соревнований. Награждение победителей.

13:15 - 14:00 - Работа полевой кухни.

14:00 - 16:00 - «Весёлые спортивные эстафеты от ЦФиС» (спортивная программа для детей и подростков).

15:00 - 18:00 - «Музей под открытым небом» - передвижная выставка, посвящённая 70-летию образования военного городка Балабаново-1.

16:00 - 18:00 - творческие мастер-классы на площадке у ДК «Ракетчик»

16:00 - 17:00 - концертная программа духового оркестра и солистов ДК «ФЭИ» под рук. Павла Дронова (г. Обнинск).

17:00 - 18:00 - детская анимационная программа.

18:00 - 19:00 - чествование лучших семей военного городка.

19:00 - 20:00 - выступление ансамбля гусляров «Купина» (г. Москва).

20:00 - 21:00 - выступление Александра Балыкова (г. Москва).

21:00 - 22:00 - выступление Юлии Михальчик (г. Москва).

22:00 - 23:00 - дискотека.

23:00 - 23:10 - праздничный салют.

23:10 - В рамках акции «Ночь кино»: Показ кинофильма «Рубеж» под открытым небом (главная сцена).

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