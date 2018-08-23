Районная Госавтоинспекция проверит безопасность на дорогах

Бывает так, что опасность может подстерегать нас абсолютно на ровном месте, например, на пешеходном переходе или в общественном транспорте.

Чтобы боровчане чувствовали себя комфортнее на дороге, сотрудники ГИБДД проведут сразу два рейда, направленных на повышение безопасности граждан.

22 августа текущего года в Боровском районе пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Основными целями рейда полицейские ставят работу с водителями, не уступающими пешеходам дорогу на переходах, а также с горожанами, перебегающими проезжую часть в неположенном месте.

Мероприятие будет проводиться совместно с подразделением участковых. Заняться этой проблемой правоохранители решили не просто так. За истекший период 2018 года на обслуживаемой территории произошло 20 наездов на пешеходов, в которых 7 пешеходов погибли, причем один случай произошел прямо на переходе, пять человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее же опасным периодом полицейские считают вечернее время, в которое было зарегистрировано 7 происшествий из 20.

В связи с этим Госавтоинспекция Боровского района сообщает, что для водителя, не предоставившего преимущество в движении пешеходу на пешеходном переходе, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500 рублей. А жителям, занимающим принципиальную позицию в области обеспечения безопасности дорожного движения, напоминает, что о совершенных фактах таких административных правонарушений и зафиксированных в установленном законом порядке вы можете сообщать в дежурную часть ОМВД России по Боровскому району по телефонам 2-99-02 или 2-99-03.

Кроме того, в период с 20 по 27 августа 2018 года также проходит профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе операции силы сотрудников Госавтоинспекции направлены на более тщательную проверку транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также пресечение нарушений ПДД с их стороны, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и выявление случаев нелегальных перевозок автобусами.

Также транспорт проверят на соответствие требованиям безопасности - целостность конструкции, исправность рулевого управления и тормозной системы, наличие и функционирование аварийных выходов, выявление неправомерных изменений, а именно компоновки салона, количества сидений, установки дополнительного оборудования. Также полицейские оценят действующие маршруты движения автобусов и условия отдыха водителей.

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