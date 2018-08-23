23.08.2018

Очаг бешенства в Боровском районе удалось локализовать



Напомним, что 1 августа постановлением губернатора Калужской области на территории Боровского района был введен карантин по бешенству. Произошло это после того, как ветеринары выявили признаки инфекции у домашней кошки из деревни Сороковеть.

На текущее время ситуацию удалось взять под контроль и разрешить.

- Совместно с ветеринарной службой нами был проведен комплекс необходимых мероприятий. Все домашние животные в близлежащих населенных пунктах были вакцинированы, и пока повторных случаев заболевания не наблюдалось, - пояснил глава администрации СП совхоз Боровский Антон МАСНЯК.

К слову, если ситуация не изменится, режим карантина могут снять уже в октябре, а до той поры местным жителям стоит быть осторожнее, особенно при контакте с дикими животными, которые могут быть переносчиками инфекции.

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