По порядку становись

С рынка выселят еще семь павильонов в целях противопожарной безопасности.

На карте Балабанова еще много мест, которые местная администрация совместно с депкорпусом мечтает «перекроить». Одно из них - рынок, единственное предприятие муниципалитета, которое приносит ощутимый доход в казну.

Именно это обстоятельство удерживает руководство города от желания стереть с лица Балабанова этот убогий объект. И пока перспектива реконструкции торгового предприятия весьма и весьма туманна, здесь пытаются создать если не комфортные, то хотя бы безопасные условия для предпринимателей и покупателей.

ДОЖДАЛИСЬ

Потенциально опасным балабановский рынок стал года три назад, когда его экс-директор Виктор САЗОНОВ, пришедший в город в команде опального градоначальника Павла АВЕКОВА, затеял на нем свои переделки. В тандеме с местным предпринимателем он заменил палаточный «городок» на стройные ряды металлических конструкций.

Возможно, сама идея и была хорошей, поскольку круглогодичная торговля под открытым небом стала пережитком прошлого. Однако желание заработать как можно больше, установив новые павильоны в максимальной тесноте, свело на нет безопасность в месте массового пребывания людей.

С тех пор депутаты Городской Думы непрестанно требовали от администрации навести порядок на территории торгового предприятия. А 27 августа совместная комиссия в очередной раз обследовала рынок и поставила свои подписи под актом обследования территории, который включил в себя несколько пунктов, обязательных к исполнению со стороны руководства МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения».

МИНУС СЕМЬ

Поводом для визита стала недавно проведенная аудиторская проверка по линии МЧС, в результате которой появился план размещения торговых точек на рынке с учетом требований пожарной безопасности. Согласно ему, директор МУП «МФЦОН» Борис СЕРГЕЕВ должен расставить на территории предприятия павильоны так, чтобы по бокам и ближнему к железной дороге ряду образовались проезды шириной не менее 3,5 метров, что позволит беспрепятственно проезжать пожарной машине. Такая же полоса должна разделить металлические конструкции посередине. Три оставшихся горизонтальных прохода будут иметь трехметровую ширину. Для движения спецтехники этого недостаточно, но для того, чтобы пожарные рукава беспрепятственно достали до предполагаемого очага возгорания в каждом из трех вертикальных проездов, - вполне.

Чтобы соответствовать схеме и, следовательно, не получить предписание от МЧС за нарушение, руководству МУП придется принести в жертву семь павильонов. Гипотетически доход рынка от этого уменьшится, но фактически - ненамного, поскольку выселять, расторгнув договора аренды, будут тех, кто числится в неплательщиках.

На выполнение этих работ, с учетом последующего ремонта разрушенного асфальта, члены комиссии отвели руководству «МФЦОН» месяц. К 1 октября Борис Сергеев должен продемонстрировать расстановку павильонов согласно плану противопожарного аудита.

БЕЗ ЕДЫ

Более быструю реакцию придется продемонстрировать в другом направлении. Во время обхода муниципального рынка комиссия наткнулся сразу на три торговых объекта, занимающихся организацией питания местных предпринимателей. Один павильон оказался закрыт, а два других удалось посетить, чтобы убедиться, что антисанитарные условия в этих, с позволения сказать, кафе представляют опасность для здоровья их посетителей и грозят неприятными последствиями администрации рынка.

В металлических павильонах, не оснащенных водоснабжением и водоотведением, предприимчивые торговцы готовят и продают еду сомнительного качества. Оценить на вкус жареные пирожки, лежащие в метре от мусорного ведра, заполненного отходами, незваные гости не решились. Зато без труда опознали испорченные маринованные овощи, плавающие на прилавке в рассоле с плесенью.

Директору МУП «МФЦОН» Борису Сергееву пока в словесной форме было рекомендовано оперативно «похоронить» эти кафе, пока они не стали очагом распространения какой-нибудь инфекции и поводом для встречи с надзорными органами.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Торговля»