Жительница Балабаново винит администрацию в переломе руки

Порой самые заурядные наши действия могут обернуться очень неприятными последствиями. Например, возвращаясь из соседнего Обнинска, жительница Балабанова Светлана ПОЛУЭКТОВА и не подозревала, что после выхода из маршрутки отправится прямиком в больницу с переломом и ушибами.



В своем падении женщина винит неправильно оборудованный остановочный павильон. Корреспондент «Недели» решил побывать на злополучном для пострадавшей женщины объекте и лично оценить его опасность для пассажиров.

БЕЗ СУДА

Темы, связанные с общественным транспортом, никогда не оставляют людей равнодушными. Тем более что, при желании, всегда найдутся недостатки, которые можно было бы исправить. В Балабанове, например, часто жалуются на минимализм, в стиле которого выполнены павильоны для ожидания общественного транспорта, а после июльского урагана постоянно указывают на отсутствие крыш на ряде остановок.

Тем не менее все это мелочи по сравнению с возможностью получить перелом руки при выходе из маршрутки.

Несчастье случилось со Светланой Ивановной по возвращению из Обнинска, на остановке в районе перекрестка улиц Гагарина и Лесной. При этом женщина не отрицает, что и сама отчасти виновата, но вот только если все списывать на личные недосмотры, то тогда чиновники и вовсе прекратят думать о нуждах людей.

- Конечно, следует под ноги смотреть, а не ворон считать, но дело-то тут не в этом. Получается, что при выходе из маршрутки я сделала шаг одной ногой на бордюр, а второй уже не попала. После уже посмотрела в интернете требования к остановкам по ГОСТу и нашла некоторые несоответствия, - рассказывает Полуэктова

В частности, женщину обеспокоила недостаточная длина посадочной зоны и высота бордюра в месте посадки и высадки пассажиров.

Светлана Ивановна даже обращалась за разъяснением в администрацию города, но никакого внятного ответа от чиновников так и не получила.

- Сказали, что, мол, глянут, но это как-то несерьезно. Судиться я, конечно, не буду, но все-таки не хочу, чтобы еще кто-нибудь также травмировался на пустом месте, - поделилась пострадавшая.

ПРОВЕРИТЬ ПРОВЕРЕННОЕ

Чтобы разобраться в произошедшем, мы обратились за комментарием напрямую к заместителю главы администрации по вопросам коммунального хозяйства Михаилу ИВАНОВУ.

- Все остановки в городе выполнены в соответствии с актуальными на данный момент требованиями. Мы обязательно проверим данный пункт, но если бы там действительно имелись какие-то несоответствия, это выявили бы еще на стадии ввода в эксплуатацию, - пояснил Михаил Александрович.

Действительно, остановочный павильон - объект, скажем прямо, серийный, и если бы один из них выбивался из общей канвы, это заметили бы сразу.

Последние сомнения развеялись после личного осмотра посадочного пункта, который ничем не отличается от своих собратьев. Бордюр выглядит абсолютно таким же, а желтая зона для высадки пассажиров явно больше минимальных полутора метров.

Местные жители, регулярно ждущие здесь маршрутку, своей остановкой тоже довольны и говорят, что на их памяти подобных эксцессов здесь не случалось. Выходит, что перелом руки у Светланы Ивановны всего лишь досадная случайность? Может, и так. Однако, понаблюдав за подъезжающими маршрутками, у журналиста «Недели» сложилось впечатление, что подобное недоразумение могло произойти по вине водителя.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Дело в том, что каждый шофер останавливает свой автомобиль, как хочет: один вплотную к бордюру, другой - на самом краю желтой зоны, а пассажирам остается только подстраиваться под их прихоти. Вполне возможно, что женщине просто не хватило длины шага, чтобы безопасно сойти с микроавтобуса.

Изменить что-то в данной ситуации вряд ли получится, по крайней мере, если маршрутчиков обяжут четко соблюдать правила посадки и высадки пассажиров, придерживаться их будут максимум пару месяцев, а после все снова вернется на круги своя.

А вот если бы пострадавшая Светлана Полуэктова оказалась не столь великодушна и все-таки написала заявление, скажем, в прокуратуру, глядишь, представители данной структуры без труда бы установили, кто именно в этой ситуации виноват. И если, вооружившись этими достоверными данными, женщина отправилась бы в суд с требованием взыскать в свою пользу понесенные затраты на лечение и компенсацию морального вреда, то, глядишь, эта рука стала бы не только «бриллиантовой» для самой Светланы Ивановны, но и уроком для виновника случившегося.

Пока же балабановцам остается надеяться на кратковременный эффект, который наступит во время и на недолгий период после профилактической операции «Автобус», объявленной 27 августа ГИБДД по Боровскому району. Возможно, стражи дорог в этом разрезе уделят внимание не только состоянию транспорта, но и его манере движения, процессу посадки-высадки пассажиров, а также проверке соответствия требованиям ГОСТ остановочных зон, на которых горожане начали ломать руки.

Степан ФЕДОРОВ

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