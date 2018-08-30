Готовь сани летом

Главы поселений отчитались о подготовке к зиме.

На календаре без копеек осень, а это значит, что скоро в Боровский район придут обычные для этого времени года дожди и похолодания. У глав администраций остается все меньше времени, чтобы закончить подготовку к отопительному сезону, и успехи на этом поприще, как и всегда, разнятся от поселения к поселению.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Логично, что после недавних сложностей с водоснабжением, обстановка в Балабанове вызывает больше всего опасений. Тем не менее, по словам чиновников, переживать горожанам не стоит. Подготовка к зиме идет полным ходом и ТЭЦ можно запускать хоть завтра. Что же касается водоканала, то к нему у администрации по-прежнему нет особого доверия, но единственным выходом из ситуации видится именно диалог, и обе стороны выразили готовность встретиться на неделе и обсудить насущные проблемы.

Еще одной стоящей перед властями задачей остаются задолженности со стороны управляющих компаний. Так, например, речь шла об УК «СЕЗ», директор которой - Рита ЧЕРНЫШЕНКО была вызвана «на ковер». Чиновники надеются, что совместно с коммунальщиками найдут выход из сложившейся ситуации, и до первых морозов все проблемы удастся решить.

В других городах района обстановка спокойней - все проходит в штатном режиме. В Боровске система готова к запуску, а в Ермолине остаётся только дождаться окончания замены труб, после чего поселение будет готово встретить холода.

В СПОКОЙНОМ ТЕМПЕ

В сельских поселениях, как правило, приготовления не вызывают столь сильного ажиотажа. Многоквартирных домов там немного, а порой и нет вовсе, поэтому и хлопот у местных властей с началом сезона прибавляется незначительно. Тем не менее, свои нюансы есть и здесь.

Например, в совхозе «Боровский» при запуске котельной были обнаружены некоторые проблемы, устранить которые администрация обещалась до 10-го сентября. Есть также опасения по поводу отключения электричества в деревне Кабицино из-за проходящих там работ по реконструкции сетей. К сожалению, в данном вопросе у чиновников связаны руки, и можно только понадеяться, что сотрудники РЭС смогут сделать все «малой кровью» и в установленный срок.

ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Но самой главной проблемной точкой района остается не Балабаново и не СП совхоз «Боровский», а сельское поселения Совьяки, вернее, расположенный в его границах военный городок «Наро-Фоминск-11.

Уже не первый год этот населенный пункт находится в подвешенном состоянии, поскольку Министерство обороны не торопится передать его ни в Московскую, ни в Калужскую область.

Как отметили в администрации, замерзнуть «ничейным» гражданам, конечно же, не дадут, но у чиновников сильно связаны руки, поскольку тратить бюджетные деньги напрямую не позволяет существующие законодательство.

Определить масштаб имеющихся в городке проблем помогла поездка замглавы района по коммунальным вопросам Алексея СТЕПАНОВА, осмотревшего котельную и пообщавшегося руководством военной части.

Из-за проблем с котельной и теплопроводом, подготовкой к зиме здесь смогут заняться не раньше 25-го сентября, из-за чего коммунальщики могут просто не уложиться в срок.

Такую ситуацию власти считают совершенно недопустимой, и как отметил глава администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, на первом месте всегда должны стоять интересы людей, без оглядки на прописку и территориальную принадлежность.

- Вне зависимости от того, будет Минобороны что-то делать или нет, ответственность за жителей ложиться на нас, и неважно, что у них написано в паспортах, - отметил Николай Александрович.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»