Школьная лихорадка

В учебных заведениях Боровского района готовятся встречать учеников.



В преддверии Дня Знаний в Боровском районе сложно найти семью, которую обошли бы стороной хлопоты, связанные с началом учебного года. Схожая картина наблюдается и среди чиновников, проводящих проверку и приемку школ прежде, чем допускать в них детей.

Тем более что в этом году в отлаженную схему вводится новая переменная в виде риска повторной вспышки кори, требующая к себе повышенного внимания как со стороны родителей, так и властей.

ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

Список вопросов, которыми школам следует заняться за три месяца летних каникул, достаточно обширен и, такая уж у учреждений специфика, отложить что-то в долгий ящик здесь не выйдет.

Взять хотя бы тот же ремонт, значащийся в отделе образования как основная статья расходов. Ясное дело, что перестилать полы или менять окна посреди учебного года никто не будет, а потому подрядчикам всеми правдами и неправдами приходится укладываться в установленные сроки, что, учитывая объемы, получается не всегда.

Только в этом году из примерно двадцати пяти миллионов, выделенных местным бюджетом на нужды образовательных учреждений, шестнадцать с половиной были потрачены именно на ремонт.

Как отметили члены проверяющей комиссии, по большей части все работы завершены в срок, а те, что находятся в процессе, могут идти и в сентябре, в то время, когда детей в школе нет, то есть по вечерам и в выходные дни.

В целом же первого сентября планируется, что двери школ откроются для более чем шести с половиной тысяч учеников, а в детский сад пойдут около трех с половиной тысяч малышей.

К сожалению, остается актуальной проблема загруженности общеобразовательных учреждений, поэтому говорить об отмене второй смены в районе пока не приходится.

Что касается педагогического состава, то тут ситуация неоднозначная. С одной стороны, в районе спокойны, ведь перед новым образовательным сезоном шестеро выпускников педагогических вузов начнут свою карьеру в местных школах, а еще одиннадцать специалистов прибыли в рамках программы «Учитель для России». Но с другой, прозвучала информация о необходимости найти еще несколько педагогов в начальные классы по таким востребованным предметам, как русский язык и математика.

В процессе подготовки к 1 сентября внимание уделили и материальной части, в частности, на закупку учебников было потрачено порядка шести миллионов рублей, а также проделана работа по оптимизации маршрутов школьного транспорта. Например, теперь дети, живущие в Белорусском квартале в Балабанове, смогут без проблем добраться до школы №2.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Однако какими бы важными не были эти вопросы, больше всего родителей волнует безопасность их детей. Именно поэтому в состав комиссии входят представители МЧС, проверяющие, как учреждения соблюдают правила пожарной безопасности.

К слову, случившаяся в марте в городе Кемерово трагедия заставила уделить повышенное внимание этому аспекту не только в торговых центрах, но и практически во всех местах массового скопления людей. Поэтому никаких серьезных нарушений пожарными выявлено не было.

- В целом складывается положительное впечатление. В школах и детских садах никаких серьезных нарушений не обнаружено, и можно сказать, что они готовы к приему учеников, - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Боровского района Александр ЛАРИОНОВ.

Единственным получившим замечание учреждением стал детский сад «Звездочка» в Ермолине, но даже там замечания коснулись не главного здания, а пристроенной к нему деревянной веранды, которую будут ремонтировать.

Также проверяющие отметили высокий уровень антитеррористической безопасности. Все школы и детские сады района имеют забор, видеокамеры и тревожные кнопки, а в большинстве учреждений на проходной дежурят не обычные вахтеры, а сотрудники ЧОП.

Лишь пять заведений не «дотянули» до первого, самого высокого, уровня безопасности. Это школы №1 в Боровске, №1 и №4 в Балабаново, №2 в Балабаново-1 и одна из школ в городе Ермолино.

Планируется, что в ближайшее время имеющиеся недочеты будут исправлены, и вопрос о безопасности учеников отпадет сам собой.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Впрочем, справедливо будет сказать, что не пожары и не угроза со стороны террористов волнуют людей в этом году.

Случившаяся летом вспышка кори вынудила власти принять особые меры и временно отстранить от занятий учеников, не проходивших вакцинацию от инфекции.

- На сегодняшний день эти требования остаются в силе по отношению к детям, впервые идущим в школу или детский сад или переводящимся из одного учреждения в другое. Что касается наших учеников, то мы контролируем ситуацию и следим, чтобы у всех прививки были в наличии, - пояснила глава отдела образования Людмила СИЛАЕВА.

Тем не менее пока не совсем понятно, каким образом школы будут контролировать посещаемость непривитых детей. Уповать на ответственность родителей можно сколько угодно, но если все-таки ребенок без прививки заявится в класс, какой должна быть реакция преподавателя, и кто должен нести ответственность за его присутствие?

В РайОНО считают, что за своими подопечными должен следить классный руководитель. Довольно логичный вывод, однако смогут ли учителя успевать всегда и везде - большой вопрос.

Главная особенность кори в её почти моментальном распространении. Как отметил главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, если все остальные школьники будут привиты, то рискует в данном случае только сам «беспрививочный» ученик, однако если таких окажется несколько, то дело может принять неприятный поворот.

- На самом деле достаточно провести рядом совсем немного времени. Грубо говоря, один чих больного сразу ставит под удар всех людей в помещении. Если они вакцинированы, то риск заразиться невелик, а если нет, то вероятность почти сто процентов, - пояснил Владимир Александрович.

Также Логутенок отметил, что предостережения властей и СМИ об инфекции не прошли даром, и многие горожане обратились в больницы, чтобы пройти вакцинацию от заболевания. Причем свое мнение изменили даже те родители, что раньше добровольно отказывались делать прививку своим чадам.

Как бы то ни было, в правдивости заявлений чиновников и масштабах проделанной работы мы сможем убедиться уже через пару дней. И хочется надеяться, что первого сентября юные боровчане увидят перед собой не просто чистые и безопасные школы, а место, куда хочется возвращаться каждый день.

Степан ФЕДОРОВ

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