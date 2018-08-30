Смеяться всем

В Балабанове открытая лига КВН «СПИЧка» стирает возрастные границы.

Осень - традиционное время начала нового творческого сезона, и в этот раз оно обещает стать особенно интересным в Балабанове. Помимо концертов и творческих встреч, в этом городе намерены провести серию игр для самых веселых и находчивых, пригласив к участию в лиге КВН «СПИЧка» команды вне возрастных рамок.

РАДЫ ВСЕМ

Состязаться в юморе и находчивости - дело сложное как минимум потому, что критерии смешного у каждого человека свои. А когда шутить необходимо перед широкой публикой и жюри, задача усиливается кратно. Тем не менее игра КВН пережила не одну политическую эпоху в нашей стране, доказав, что юмор живее всех живых и именно он способен не только поднять настроение, но и объединять, казалось бы, совершенно разных людей.

Ежегодно соревнования самодеятельных юмористов проходят в школах Боровского района, вовлекая в этот процесс исключительно старшеклассников. В Балабанове, во-первых, решили выйти за рамки образовательных учреждений, перенеся состязания на открытую сцену городского Дома культуры; во-вторых, отменить возрастной ценз.

- Мы рады видеть в нашей лиге команды любого возраста. Но главная идея «СПИЧки» заключается в том, чтобы пригласить к участию жителей Боровского района, которые чаще всего остаются за рамками творчества, - рассказывает замглавы администрации Балабанова по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА, которая поддержала идею проведения игр юмора.

ПЕРВЫЙ СМЕХ

Идейным вдохновителем «СПИЧки» стал Никита ЗАЦАРИННЫЙ - капитан команды «Ребята с нашего двора» (сборная КГУ им. К.Э. Циолковского), которая за два года существования уже испытала свои силы в лигах Калужской, Смоленской и Тульской областей, а теперь нацелилась на Москву и Сочи.

- Уверен, что рядом с нами немало творческих людей, которым просто надо предложить площадку для самореализации. В ближайшее время мы разошлем приглашения к участию в организации и предприятия Боровского района. Надеюсь, там откликнутся и выставят свои команды. Если шутить вместе с нами захотят команды из других городов и районов - будем рады, ведь наша лига - открытая - говорит Никита Зацаринный.

К слову, в название балабановской лиги организаторы вложили сразу несколько смыслов. В первую очередь пытались найти слово, которое не было бы беззвучным для самих горожан. А потому «СПИЧка» - это, в том числе, дань памяти предприятию, ставшему градообразующим, - Балабановской экспериментальной фабрике, в народе - «спичке». Во-вторых, слово «спич» означает короткое приветственное выступление, чем, по сути, и являются творческие номера КВН. Ну и в-третьих, современный юмор просто обязан быть ярким и даже обжигающим, то есть переходящим в качественную сатиру.

Как отмечает Нина ФИЛАТОВА, первый городской КВН в формате фестиваля планируется провести на сцене ГДК в конце осени. И уже по его итогам команды пригласят в первый сезон «СПИЧки». Всех, кто уже заинтересовался этой идеей, приглашают заявить о себе, связавшись с куратором проекта Никитой Зацаринным через личное сообщение в ВК или по телефону 8(919)0399711.

Анна КНЯЗЕВА

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